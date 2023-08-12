Воздушные силы уже имеют эскадрилью самолетов, способных нести Storm Shadow
Источник:"ВВС Украина"
Авиабаза в Староконстантинове Хмельницкой области является одной из наиболее оборудованных в стране. Там есть специально укрепленные укрытия для стоянки и соответствующая взлетно-посадочная полоса.
Россия периодически пытается атаковать авиабазу в Староконстантинове, чтобы уничтожить украинские самолеты. Ведь сейчас ВСУ уже атакуют врагов из наших самолетов новейшими англо-французскими крылатыми ракетами Storm Shadow (SCALP).
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С каких самолетов Украина атакует ракетами Storm Shadow
Издание отмечает, что наиболее болезненные удары россиянами самолеты начали наносить именно сейчас. Ведь с конца весны 2023 года старые советские бомбардировщики Су-24М, находящиеся на вооружении базирующейся в Староконстантинове 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко, оборудовали новейшими англо-французскими крылатыми ракетами Storm Shadow (SCALP).
Именно из этих самолетов Украина атакует ракетами враждебные:
- арсеналы и штабы российских войск в тылу;
- мосты на Крымском перешейке.
Именно поэтому россияне пытаются нивелировать угрозу этих ракет. Источники издания сообщили, что на самом деле самолетов, способных нести ракеты SCALP, в Украине совсем не много.
Ведь с начала российского вторжения ВСУ потеряли значительное количество Су-24М. Их осталось ориентировочно до 6 единиц, однако, по данным собеседника, Украина нашла решение – под носители крылатых ракет переоборудовали самолеты-разведчики Су-24МР.
Последних в украинской авиации было ориентировочно 10 единиц. Причем из-за устаревших характеристик Су-24МР мало использовали во время боевых действий. Но оказалось, что разведывательные самолеты можно модифицировать в ударные. На них установили специальное оборудование и превратили в носителей крылатых ракет.
Так Воздушные силы смогли получить целую бомбардировочную эскадрилью (обычно насчитывает 12 – 14 самолетов) Су-24М и Су-24МР для применения крылатых ракет,
– заявили журналисты.
И именно эти самолеты будут главной воздушной угрозой для российских оккупационных войск, пока Украина не получит F-16.
Украине нужны F-16: последние новости
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что 11 августа Россия атаковала аэропорт в Коломие Ивано-Франковской области с определенной целью. В частности, оккупанты хотели ударить по украинским молодым пилотам, которые скоро должны поехать на обучение на F-16.
- Кстати, Соединенные Штаты Америки дали добро относительно обучение украинских пилотов на западных истребителях типа F-16. Юрий Игнат объяснял, что сейчас идут процессы, которые должны пройти, это формальность.
- The Washington Post написало, что первая группа из шести украинских пилотов может овладеть западными истребителями до лета следующего года. Это связано с задержками западных партнеров.
- Однако военный эксперт Олег Жданов говорил, что истребители F-16 могут появиться на фронте внезапно.