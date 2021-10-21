Очевидцы опубликовали в соцсетях фото флагштока без флага 21 октября. В комментариях под постом харьковчане начали размышлять, о чем может свидетельствовать это событие.

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Флаг всегда снимают в сильный ветер

В сети предположили, что знамя мог сорвать ветер или его сняли, чтобы постирать. Через несколько часов Харьковзеленстрой сообщил, куда исчез флаг.



В Харькове на самом высоком флагштоке исчез флаг / Коллаж 24 канала

По словам коммунального предприятия, флагшток планово осмотрели и решили заменить флаг.

Сняли его именно 21 октября, поскольку в этот день неблагоприятная погода, а именно сильный порывистый ветер. Поэтому сделали это для безопасности.