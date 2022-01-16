Самые дорогие лекарства в мире, беспощадный плен в Макеевке – видео недели
Источник:24 канал
Маленькие дети с СМА продолжают нуждаться в самых дорогих лекарствах в мире. Дочь годами пытается спасти отца из плена пророссийских боевиков.
О сюжетах, которые стали самыми популярными за неделю – узнавайте дальше.
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