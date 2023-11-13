"Ситуация сложная, контролируемая": Залужный назвал самые горячие направления фронта
Источник:Главнокомандующий ВСУ
Валерий Залужный обсудил с главой Объединенного комитета начальников штабов США ситуацию на фронте. Отдельный вопрос касался планов на зимний период.
Также главнокомандующий отметил военной помощи, в которой нуждается Украина. Горячие направления остаются неизменными.
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Разговор с Брауном
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 13 ноября провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. В частности, он рассказал о ситуации на фронте.
Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая,
– сообщил Залужный.
Вооруженные Силы продолжают наступательные действия на определенных направлениях, параллельно нанося оккупантам значительные потери в живой силе и технике. Также главнокомандующий упомянул в разговоре с Брауном планы на зимний период. Он особо отметил неотложные потребности украинского войска – снаряды, средства противовоздушной обороны и БПлА.
В конце военные обсудили вопросы подготовки украинских военнослужащих и восстановление боеспособности подразделений. Залужный поблагодарил американских партнеров за поддержку и помощь Украине в борьбе с российским агрессором.
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