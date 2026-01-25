Обнародован рейтинг самых мощных армий мира в 2026 году: Украина заняла высокое место
- В рейтинге Global Firepower за 2026 год Украина заняла 20-е место среди 145 армий мира.
- Сильные стороны Украины включают боеспособность армии, личный состав, военную технику и развитую железнодорожную сеть, а слабые – флот и зависимость от ископаемого топлива.
В новом рейтинге Global Firepower за 2026 год Украина вошла в двадцатку самых мощных армий мира. Она заняла 20-е место среди 145 государств.
Аналитики оценивали не только численность войск и количество техники, но и широкий набор параметров – от экономических возможностей и демографии до логистики и уровня оборонных расходов. Рейтинг составлял Global Firepower.
Какое место в рейтинге армий заняла Украина?
Среди ключевых преимуществ Украины составители рейтинга отметили масштаб и реальную боеспособность армии, численность личного состава и резерва, а также имеющуюся военную технику. Отдельно обращается внимание на морской компонент – прежде всего из-за использования беспилотных морских систем. Дополнительными плюсами стали развитая железнодорожная сеть, добыча угля и значительные объемы финансирования оборонного сектора.
В то же время в отчете указывают и на слабые места. К ним отнесли общую слабость военного и гражданского флота, а также высокую зависимость от потребления угля, нефти и газа.
По совокупности показателей Украина оказалась рядом с такими странами, как Испания (18 место), Египет (19-е), Польша (21-е) и Тайвань (22-е), что подчеркивает ее место среди средних, но влиятельных военных государств мира.
Первая десятка сильнейших стран мира по версии Global Firepower выглядит следующим образом:
- Соединенные Штаты Америки
- Российская Федерация
- Китайская Народная Республика
- Индия
- Южная Корея
- Франция
- Япония
- Великобритания
- Турция
- Италия
