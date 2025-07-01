Будущее ЕС под угрозой: почему там не давят на Венгрию и Словакию по санкциям

Дональд Трамп, вероятно, изменил мнение относительно санкций против России. Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм отметил, что американский лидер считает, что пришло время вводить ограничения в отношении страны-агрессора. Есть предположение, что это может повлиять на позицию некоторых европейских стран.

Венгрии и Словакии не поддерживают 18-й пакет санкций против России, который подготовили в Европейском Союзе. Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал 24 Каналу, что позиция по этому Дональда Трампа может изменить их решение.

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Влияние США на Венгрию и Словакию

Венгрия и Словакия всегда аргументировали свое нежелание жестоко действовать против России необходимостью дождаться озвучивания позиции Соединенных Штатов Америки.

По мнению Ивана Уса, и Виктор Орбан, и Роберт Фицо были уверены, что США не будут вводить новые санкции против России, а значит и ЕС вроде бы тоже не нужно это делать. Если в Белом доме изменят позицию по этому, то это, безусловно, повлияет на Европейскую комиссию.

Если Венгрия и Словакия и дальше будут препятствовать внедрению ограничений против страны-агрессора, то в Европейском Союзе есть механизмы, которые на некоторое время могут ограничить право на голосование и вето для этих стран. Это, вероятно, повлияет на их лидеров, однако пойдут ли на такой шаг в ЕС пока неизвестно.

Есть ощущение определенной институциональной деградации Европейского Союза. Там не принимают жесткие решения, которые необходимы для того, чтобы ЕС функционировал. Это касается не только Украины, но и различных направлений европейской политики,

– сказал Иван Ус.

Он подчеркнул, что страны, такие как Венгрии и Словакии, пользуются своими правами и создают определенные препятствия на пути единой европейской политики. Возникает впечатление, что в ЕС не хотят влиять на эти государства. Такая позиция вызывает много вопросов относительно будущего Европейского Союза.

Стоит добавить, в июле 2025 года Конгресс США планирует рассмотреть законопроект сенатора Линдси Грэма, который предусматривает введение 500% пошлин против покупателей российских энергоносителей как ответ на отказ России от мирных переговоров. Эту инициативу уже поддержал Дональд Трамп, однако окончательное решение о применении санкций будет зависеть именно от него. Законопроект призван усилить давление на Россию, которая продолжает вести войну против Украины.