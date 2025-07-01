Угорщини та Словаччини не підтримують 18-й пакет санкцій проти Росії, який підготували у Європейському Союзі. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, що позиція щодо цього Дональда Трампа може змінити їхнє рішення.

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Вплив США на Угорщину та Словаччину

Угорщина та Словаччина завжди аргументували своє небажання жорстоко діяти проти Росії необхідністю дочекатись на озвучення позиції Сполучених Штатів Америки.

На думку Івана Уса, і Віктор Орбан, і Роберт Фіцо були впевнені, що США не будуть запроваджувати нові санкції проти Росії, а отже і ЄС начебто теж не потрібно це робити. Якщо у Білому домі змінять позицію щодо цього, то це, безумовно, вплине на Європейську комісію.

Якщо Угорщина і Словаччина й далі перешкоджатимуть впровадженню обмежень проти країни-агресорки, то у Європейському Союзі є механізми, які на деякий час можуть обмежити право на голосування та вето для цих країн. Це, ймовірно, вплине на їхніх лідерів, однак чи підуть на такий крок у ЄС поки невідомо.

Є відчуття певної інституційної деградації Європейського Союзу. Там не приймають жорсткі рішення, які необхідні для того, щоб ЄС функціонував. Це стосується не лише України, але й різних напрямів європейської політики,

– сказав Іван Ус.

Він підкреслив, що країни, такі як Угорщини та Словаччини, користуються своїми правами й створюють певні перешкоди на шляху єдиної європейської політики. Виникає враження, що у ЄС не хочуть впливати на ці держави. Така позиція викликає багато питань щодо майбутнього Європейського Союзу.

Варто додати, у липні 2025 року Конгрес США планує розглянути законопроєкт сенатора Ліндсі Грема, який передбачає запровадження 500% мит проти покупців російських енергоносіїв як відповідь на відмову Росії від мирних переговорів. Цю ініціативу вже підтримав Дональд Трамп, однак остаточне рішення щодо застосування санкцій залежатиме саме від нього. Законопроєкт покликаний посилити тиск на Росію, яка продовжує вести війну проти України.