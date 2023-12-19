Россия привыкает жить под санкционным давлением: насколько мощный принятый ЕС 12 пакет

Евросоюз 18 декабря ввел новые санкции против России. 12-й санкционный пакет вводит ограничения, в частности, на продажу алмазов, а также на поставку деталей, которые могут применяться в производстве оружия.

Политолог Олег Лесной сказал 24 Каналу, что каждый последующий пакет антироссийских санкций принимается медленнее и сложнее предыдущего. Это обусловлено тем, что санкции вредят не только российской экономике, но и бизнесу в странах Европы.

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Очень важный элемент давления

Этим объясняется иногда взвешенная позиция некоторых европейских стран, а также постоянные дискуссии вокруг этого вопроса.

Хорошо, что в этот пакет вошел запрет продажи алмазов. Этот запрет должен быть принят еще в предыдущих пакетах санкций,

– отметил политолог.

Однако проблема заключается в том, что когда санкции принимаются длительное время, Россия успевает переориентировать бизнес и обезопасить себя. Она постепенно привыкает жить под санкционным давлением. Вероятно, Иран передает ей не только вооружение, но и методику работы под санкциями, ведь Тегеран существует под давлением ограничений на протяжении многих десятилетий.

В Евросоюзе при принятии нового пакета санкций шла горячая дискуссия. В частности, против него выступила Австрия. Причина ее недовольства была в том, что ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) добавило австрийский Raiffeisen Bank International в список международных спонсоров войны. Напомним, что банк и сейчас работает в России. Однако после того, как НАПК удалил из этого списка Raiffeisen Bank International, Австрия согласилась принять 12-й пакет санкций против России.

Несмотря на возможность России приспосабливаться к санкциям, они остаются очень важным элементом давления на Москву. Это давление должно состоять из комплекса рычагов:

санкции;

военная помощь Украине;

работа по замораживанию активов России в мире, а также по созданию механизма, который позволит передавать эти средства Украине.

Важно, чтобы Россия за эту войну платила своими активами. Такой подход должен быть эффективным,

– заметил политолог.

Также в последних пакетах санкций против России предусмотрен механизм, разрушающий пути обхода санкций.

"Полностью их сломать нельзя, но этот процесс должен продолжаться. Украина может помогать в этом, указывая на щели, позволяющие России избегать ограничения. А Евросоюз должен эти щели закрывать", – подчеркнул Олег Лесной.

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