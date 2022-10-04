"Россия 30 – 40 лет выстраивала зависимость": почему союзники не вводят кардинальные санкции

Партнеры Украины работают над новым восьмым пакетом санкций против страны-агрессора. Однако сложно вводить кардинальные ограничения в условиях существующего глобального рынка.

Это касается, в частности, запрета России продавать газ и нефть. Об этом 24 канала рассказал политолог Валерий Дымов.

Долгожданный пакет санкций: в Европе не утвердили новые меры против России

Россия заинтересована в том, чтобы не поставлять газ Европе

По его мнению, страна-агрессор заинтересована в том, чтобы прекратить поставки своих энергоресурсов в Западную Европу. Авария на "Северных потоках" свидетельствует о том, что Россия готова к такому сценарию.

Россия может продавать меньше. На самом деле доходы "Газпрома" уменьшились на 17%, а экспорт – на 40%, но она компенсирует это в определенной степени ценой,

– сообщил политолог.

Запад просчитывает последствия санкций для своих экономик и потребителей. Кроме того, в странах Европы есть оппозиция, которая может спекулировать на тарифах и блокировать решения руководства.

Выстраивала зависимость от энергоресурсов, а сейчас – теряет рынки

Дымов предположил, что, вероятно, в новом пакете санкций возможно ограничение цен на российскую нефть. По его мнению, принятые решения будут компромиссными для экономик и политических ситуаций, существующих в странах-союзниках. Они ведь отличаются и экономическим развитием, и зависимостью от российских энергоресурсов.

Кроме того, он отметил, что Россия однозначно стала на несколько порядков слабее в течение 8 месяцев войны и в результате введенных санкций. Так, она 30 – 40 лет выстраивала зависимость от своих энергоресурсов, а сейчас теряет свои рынки и потребителя.

Россия убивает свое место в мире не только в политике и экономике, но вообще как субъекта. Она давно стала придатком того же Китая,

– констатировал политолог.

Дымов объяснил, почему союзники не вводят кардинальные санкции: смотрите видео

Как партнеры помогают Украине: последние новости