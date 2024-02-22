Почему Запад не категоричен в отношении России: интервью о настоящих угрозах с Подоляком

В последнее время все больше кажется, что Запад ходит по лезвию ножа в риторике в отношении России, воздерживаясь от категорических взглядов. Однако, последние события, в частности прямые угрозы Европе со стороны России, буквально требуют определения по какую сторону баррикад хочет оказаться каждый в этой неизбежной битве за демократию.

В эксклюзивном интервью для 24 Канала советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк предположил, какое будущее ждет весь демократический мир, к которому относится и Украина, если его риторика и решительность действий не изменится.

Действительно ли сейчас продолжается самый тяжелый кризис с начала войны

Западные издания пишут, что сейчас Украина испытывает "самый тяжелый военный кризис со времен наступления России на Киев в 2022 году". Ситуация является сложной, по мнению журналистов, в частности потому, что поездка из Киева в Славянск – это словно путешествие в другую страну. Пока киевляне наслаждаются жизнью в ресторанах по меньшей мере до комендантского часа, на Донбассе никто не знает, какой город может упасть следующим.

Однако, господин Михаил, действительно ли мы находимся в самом тяжелом военном кризисе со времен полномасштабного вторжения России в Украину?

Мы находимся в состоянии войны с Россией с 2014 года. Это самый масштабный кризис для Восточной Европы и Европы в целом. Поэтому странно говорить о том, или ситуативно мы в самом тяжелом, или в не самом тяжелом кризисе находимся. Почему? Потому что мы воюем не с маленькой страной, а с Россией, которая полностью перестроилась на милитарные рельсы.

Огромное количество старого ресурса, огромное количество ненужных жизней. Мы видим, что для Путина нет цены в этой войне и нет разницы, сколько тысяч людей погибнет – 10 или 100 тысяч.

Нужно немножко иначе ставить вопрос. А почему вообще этот кризис возможен, ведь анализ этой войны четко показывает, что надо делать, чтобы побеждать Россию. Воевать количеством против количества – это нонсенс. Сидеть в обороне, имея доминирование России в воздухе – это нонсенс. Западное оружие гораздо эффективнее, оно действительно высокоточное.

Россия сегодня воюет тремя вещами:

Первая составляющая: количественные атаки или "мясные штурмы" в частности на Авдеевском направлении. Постоянные атаки – одна за другой огромным количеством.

Вторая составляющая: авиационное доминирование по линии фронта. Россия использует управляемые авиационные бомбы для того, чтобы полностью уничтожать наши оборонительные сооружения.

Третья составляющая: артиллерия. Просто невероятное количество снарядов Россия взяла у Северной Кореи. Да, были беспокойства, мол, нельзя передавать России боеприпасы, была соответствующая резолюция.

Кроме того, что Россия получает из Северной Кореи снаряды, есть еще нюансы. Буквально на днях выяснилось, в северокорейской ракете, которая 2 января атаковала Харьков, 75% электроники имеет происхождение из США и европейских стран.

Можно обвинять Украину, что что-то у вас идет не так. Безусловно, можно воевать без тактической авиации, имея один снаряд против 10 – 15 снарядов врага и 20 ракет, когда Россия использует каждую ночь только крылатых ракет в количестве 30 или 40.

А главное об этом писать всегда. Сидят и думают (говорю это с сарказмом), что после двух лет войны как-то не так события в Украине разворачиваются. Мол, они считали, что Украина падет за три дня, а они уже два года воюют и не дают России возможность пройти. Они отошли от Авдеевки, безусловно, потому что такого города не существует больше. Но куда отошли? На 50 метров от Авдеевки отошли. Все фатально происходит в этой войне.

Это для меня загадочно, потому что надо давать правильные оценки.

Во-первых, война с Россией, которую вчера все боялись.

Во-вторых, война год или даже полтора идет там же – Россия никуда не продвигается.

В-третьих, Украина воюет имея в 10 – 15 – 20 раз меньше ресурса (военных инструментов), а кроме того, нет соответствующих инструментов, в частности авиации.

При этом сегодня мы продолжаем говорить о существенной возможности поражения России. Так кто и где находится? Понятно, что есть разные этапы войны: сегодня – wow, завтра – депрессия, послезавтра – снова wow.

Но надо объективно говорить о следующих вещах.

Во-первых, мы осознаем, что Россия не изменится. Они будут атаковать Украину, любую другую страну, потому что война и является сущностью современной России. Из-за этого риски для Европы существенно возрастают.

Во-вторых, мы осознаем, что единственная страна, которая оказывает эффективное сопротивление российской армии, в частности на поле боя – Украина.

В-третьих, мы осознаем, что ресурсная ограниченность Украины не позволяет ей нанести существенные тактические поражения.

В-четвертых, нужно существенно нарастить военное производство, и отправлять все это не на склады, а на поле боя в Украину.

И тогда мы завтра напишем, насколько эффективно выглядят события по линии фронта.

Отсрочит ли Россия нападение на Европу

Также СМИ пишут о том, что война России с НАТО может быть отсрочена. Сначала говорили о 3 – 4 года, теперь в частности министр обороны Германии Борис Писториус говорит о том, что НАТО может подвергнуться нападению со стороны России уже через 5 – 8 лет. Получается, сроки отодвигаются, тогда благодаря чему?

Украина дает время Европе подготовиться. Накопить больше ресурса на складах. Восстановить военное производство. Адаптировать оружие после огромного опыта, который они получают от использования этого оружия в Украине. Адаптировать его, сделать более действенным.

Если называть вещи своими именами, мы даем время Европе. Однако у меня всегда возникает диссонансное видение этого. Россия сегодня абсолютно четко милитарно перестроила свою страну. Это милитарный лагерь, где нет никаких прав, нет никаких свобод, никаких социальных программ, а есть бесконечный мобилизационный ресурс, который можно сжигать, потом следующий и так далее.

Кроме того, Россия также проводит работу над ошибками. Они адаптируют свое оружие, формируют новые производства вместе с Северной Кореей. Они накапливают оружие, восстанавливают его. Кроме того, получат 2, 3, 4 миллиона людей, которые пройдут через опыт масштабной войны, массовые убийства и тому подобное.

Все это перестроенное, заточенное на агрессию, на ненависть к европейскому, огромной четырехмиллионной ордой заливает Европу.

Возникает вопрос, вы точно уверены, что оружие, которое есть на складах, будет эффективно все это уничтожать? Что будет большое количество тех, кто желает, в той или иной стране взять это оружие в руки? И они, не имея опыта и определенной психологической подготовки, точно смогут противостоять России, которая, начиная с полномасштабного вторжения Украины, вела себя определенным образом? Сегодня Россия ведет себя иначе. Но если она начнет экспансию в Европу, будет вести себя вообще максимально нагло. Они точно готовы к этому?

Конечно, это риторический вопрос.

Нет в запасе 5 или 20 лет, есть или – или. Сегодня это достаточно четко зафиксировано. Россия сегодня совместными усилиями должна быть разрушена в сегодняшнем политическом виде. Для этого надо, чтобы она потерпела существенные тактические поражения. Россия понимает только силу – "выбитые зубы", другого нет. Тогда все будет иметь другой вид.

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Во-первых, распадется этот террористический условный альянс.

Во-вторых, существенно успокоится много эскалационных источников, которые подпитываются российской культурой. Речь идет о протестах, ультраправые, ультралевые – все, что сегодня видим даже в Европе. Также успокоятся целые регионы – Ближний Восток, Африканский континент.

Все перевороты наконец-то иначе будут восприниматься в Центральной Африке. Тихоокеанский регион будет намного спокойнее, потому что Северная Корея осознает, что больше нет "матки", от которой можно брать донаты и атаковать соседние страны. Тогда формат безопасности может быть перестроен, а международные институты – переосмыслены.

Существует другой вариант. Россия не проиграет войну, и тогда она будет ультимативно требовать доминирования в Европе, и сможет ли она противостоять. Как только Россия ультимативно начнет что-то требовать, в Европе скажут, что мы не можем воевать, мы же цивилизованные люди. Хорошо, мы откажемся от части своего суверенитета, от определенных правил, от субъектности в пользу России.

Это настолько уже очевидно, что нет никаких "5 – 8 лет". Есть ситуация: выигрыш Украины совместными усилиями – проигрыш в Украине совместными усилиями. Других вариантов не существует.

О том, что должна осознать Европа в отношении России

А дает ли нам Европа возможность задержать ту войну, о которой говорят, что она будет начата через 5 – 8 лет? Западные СМИ пишут о том, что "не видели такого настроения в Европе со времен полномасштабного вторжения в Украину". Осознают ли эту драму в Вашингтоне, Берлине и в Париже?

Европа разная, сегодня она существенно отличается от Европы 2022 года. Европейцы имеют абсолютное осознание, что Россия вообще не договороспособна. Россия продолжает использовать свои коррупционные возможности для того, чтобы активировать пророссийские бизнес, финансовые, информационные, дипломатические, культурные сети, влиять на преподавателей тех или иных европейских вузов.

Несмотря на все это, в Европе в политических и околополитических элитах есть консенсусное мнение о том, что существование России в таком виде крайне опасно, и что это приведет Европу к трагедии, к ее закату.

Однако североевропейские страны действуют иным образом. В частности премьер-министр Дании Метте Фредериксен достаточно четко заявила, что отдает всю свою артиллерию Украине. Потому, что она хочет, чтобы это сделали другие страны Европы. Нет смысла это все хранить на складах, потому что судьба Европы решается именно в Украине. Второго шанса не будет повторно зайти в войну с Россией.

Такие войны, которая сегодня продолжается в Украине, являются фундаментальными. Или все решается сегодня в одну сторону, или все решается в другую сторону, а потом будут 20, 30, 50 лет снова ожидания – если противоречия не будут окончательно решены, а будут накапливаться.

Важно окончательно решили вопрос существования "русского мира" как агрессивной среды, где есть доминирование через насилие. В то же время Северная Европа абсолютно сознает то, что ждет европейские страны, если война будет медленно, стагнационно развиваться, а Россия будет иметь возможность накапливать оружие, проводить мобилизацию и тому подобное.

Поэтому нет сомнений, что в Европе понимают все, что сегодня происходит, и готовы постепенно к существенному наращиванию военной поддержки Украины.

О необходимости усиления санкций против России и ее изоляции

Также нужно заострить внимание, в контексте принятия 13-го пакета санкций против России, на вопросе, который озвучил президент Украины на Мюнхенской конференции по безопасности. Он сказал: "Не спрашивайте, сколько будет идти война, не спрашивайте, что будет делать Украина, спросите, почему Путин, Россия сегодня все еще имеют достаточное количество ресурсов для такой масштабной высокоинтенсивной войны в Европе".

Тогда возникнут еще вопросы. Почему до сих пор европейские компании мощно работают на российском потребительском рынке, финансируют милитарный бюджет России, финансируют программы рекрутинга, мобилизации, военное производство? Как это возможно?

Получается, что правительства европейских стран существенно увеличивают Украине пакеты военной помощи, чтобы ВСУ уничтожали армию оккупанта. В то же время компании с европейской юрисдикцией спокойно финансируют войну с другой стороны. Этот процесс может быть бесконечным.

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Еще вопрос. А почему до сих пор целые российские отрасли не имеют никаких ограничений? "Росатом" активно работает в Европе. Почему танкерный флот России до сих пор продолжает работать? Не только теневой, а даже "белый". Из 52 танкеровозов только 20 заблокированы, остальные спокойно перевозят российскую сырую нефть.

Когда возникает вопрос: "Где деньги?". А вот они – конкретные деньги. Война может быть бесконечной, потому что кто-то имеет дивиденды с нее. На эти вопросы надо отвечать.

Также есть замороженные активы российские в размере 380 миллиардов. Россия говорит, что для нее больше нет международного права. Мол, поэтому мы и напали на Украину, ведь считаем, что нет никакого права.

В то же время возникают мысли, надо ли российские замороженные активы передать Украине? Например, ежегодно иметь 20, 30, 40 миллиардов евро дополнительного процентного дохода, из которых можно профинансировать закупку оружия для Украины.

Но нет, речь идет о том, что нужно где-то искать деньги для Украины. Хотя есть активы России – страны, которая отказалась от международного права. А вы думаете, будет ли это нарушение международного права? Это странно для нас звучит.

Еще одно направление, почему до сих пор Россия не изолирована на международных площадках. Это означает, что когда страна нарушает все, когда убивает, совершает массовые преступления, то это возможно совершать. Можно сказать, что мы "философски" подходим к этому и считаем, что имеем право продолжать так называемую "СВО", пока не уничтожим Одессу, Киев и так далее.

Этих людей приглашают на международные площадки. Таким образом другим странам показывают: будь наглый, приходи, забирай. Просто выдержи, так сказать, "беспокойство" очень обеспокоенных людей.

О польском опросе и иногда странном отношеним европейцев к войне в Украине

Еще одни двухлетние итоги. Через два года после начала полномасштабной российско-украинской войны почти половина поляков считает, что война закончится уничтожением обеих стран. И Украины, и России. Есть вопросы к этому опросу. Зачем он появляется в информационном пространстве?

Чем дальше ты от войны – тем больше у тебя подобных заявлений будет. По типу "Украина не выиграет войну, страны уничтожат друг друга". Это же странно звучит.

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Но надо к этому относиться спокойно. Современный информационный мир, тем более в демократических странах, позволяет говорить любой бред; тиражировать его; масштабировать. Нет смысла на все это обращать внимание.

Есть смысл обращать внимание на ключевые основополагающие вещи, объясняя нашим польским друзьям: "Смотрите, это же все непросто. Нет Украины – тогда следующий кто?". Или Россия, выжигая территорию Украины, потом скажет, что не пойдет дальше?..

Далее международное право. "Оно нам запрещает; мы не будем атаковать..." А главное – что будет Россия делать с армией вторжения? Она вернет их на заводы, которых не существует в России?

Вернет лиц, которые "укусили" масштабной крови гражданского населения другой страны; лиц, которые просто грабят все, уничтожают, насилуют и тому подобное. После этого они: "Все, мы вернемся к себе домой; будем вести себя очень осторожно, законопослушно".

Это же Россия. Для того, чтобы контролировать их, эти массы людей должны или выиграть, – тогда они будут все заливать кровью не только в уничтоженной стране, но и в других странах, – или эти люди должны проиграть. Тогда они идут на скамью подсудимых и несут ответственность. Это правильный финал войны.

И поэтому эта вся бравада, пока ты не воюешь; бравада, что кто-то там кого-то уничтожит, кто-то проигрывает и так далее. Это – бравада людей, которые не готовы воевать. И поэтому спокойно относимся.

Уже после двух лет войны должно быть абсолютно четкое осознание трех вещей о Европе.

Первое. Слишком много бюрократии. И даже существенные кризисы эту бюрократию быстро не ломают.

Второе. В Европе слишком мало людей, которые готовы защищать и территории, и ценности. И Украина – это не единственная сегодня страна, которая готова. У нас, правда, варианта нет другого, потому что у нас такой сосед.

Третье. Что кто бы ни говорил, эта война будет справедливо финализирована, потому что это исторически правильный процесс. Он не может быть всегда растянут во времени, потому что Россия и так слишком долго задержалась на этом свете. Я имею в виду, как концепция "русского мира".

І это должно быть уничтожено, если мы хотим все же гарантировать своим детям более-менее понятное будущее. Это касается не Украины. Вот желательно было бы, чтобы это осознавали. Я еще раз подчеркиваю, есть много уже политических деятелей, партий в Европе, которые это осознают.

Другое дело, что они не могут перейти от политики слова к политике дела. Они это все проговорят; они дискутируют; они напуганы. Но они думают, что достаточно будет проговорить о рисках; прописать в колонке; написать, какие риски генерирует Россия.

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Они не понимают, что нет смысла только прописывать. Надо прописать, но после этого надо вторую колонку написать. Что конкретно по пунктам мы будем делать?

Военное производство. Со складов передаем такое-то оружие. Учитываем, что надо уничтожать российские военные способности на таком-то расстоянии, поэтому дальнобойных ракет будет не 20, а 2000 для Украины и тому подобное.

Пока нет редакционной колонки №2. Первая уже есть, где все риски России, которые она генерирует, прописаны. Нет второй колонки – что делаем логистически здесь и сейчас с точки зрения обязательств для Украины по выигрышу в этой войне.

О "самоубийстве военкора" Мурза и последствиях

О тех, кто вкусил крови, и тех, кто не выдержал давления своих. Все это время пытался найти в Украине нацистов, бандеровцев и "боролся" с какими-то там своими надуманными идеалами, а в итоге покончил жизнь самоубийством из-за того, что российская пропаганда его "зашпиняла". Я об одном из "легендарных военкоров" Мурзе, который не просто застрелился, а оставил предсмертную записку, где написал, что его заставили удалить сообщение. Там написал об огромных "безвозвратных потерях" в 16 тысяч человек в Авдеевке. О чем нам это говорит?

Ни о чем. Это ни на что не влияет. Эти люди не имеют никакой цены. Ни на что не влияют, кроме продолжения тактики и стратегии подстрекательства не совсем умной большой российской массы, которая идет убивать других людей. И все. Не более, но не менее.

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Они никак не влияют на ход событий в этой войне и не будут влиять на финализацию в этой войне никоим образом.

Нет и никогда не было никаких нацистов в Украине. Потому что нацистская идеология – она особенная и присуща странам типа России, которые всегда страдают комплексом неполноценности и хотят через эскалацию кого-то принудить к чему-то.

Вот Россия – это классическая нацистская идеология. Она в основе сегодняшней российской государственности находится. И это абсолютно академический факт. И надо к этому так и относиться.

Проблема в том, что Россия, имея огромный ресурс, как раз таки позволяла себе путем пропагандистского давления на глобальный рынок от всего этого дистанцироваться.

Будучи нацистским государством последние 20 лет, Россия путем большой масштабной пропаганды как раз говорила, что "мы антинацисты, антифашисты". Такая орвеловская классика. Добро – это зло, а правда – это ложь. Или наоборот – ложь – это правда. И так далее.

Поэтому спокойно относимся к тому, что они там друг друга провоцируют на самоубийство. Это неплохо, но ни на что не влияет. Как и не влияет эта классическая российская пропаганда, которую они ведут на федеральных каналах.

Влияет другое. Влияют как раз такие программы использования... Есть такой термин, позволю себе сказать, хоть не очень люблю его. Это – "полезные идиоты". Их очень много. Люди, которые считают, что они спасают мир. Еще есть люди с комплексом "супергероя". Им кажется, что сейчас они напишут какой-то там бред. И это повлияет на правильное развитие событий в мире. Есть такие люди.

Россия, используя таких людей, активно продвигает демотивирующие тезисы. Как раз то, о чем мы с вами выше говорили. Там 50%, что страны уничтожат друг друга; что нет смысла дальше продолжать войну; не хватит ресурсов; надо все же о чем-то там с Россией договариваться. Якобы Россия предлагает договариваться.

Всегда же так бывает. Вот страна формирует оккупационную армию, заходит с геноцидными компонентами на вашу территорию... Она сознательно депортирует детей; строит сети пыточных; убивает людей, насилует массово девушек. И все это она делает для того, чтобы с вами потом "сесть за стол переговоров и договориться"?

"А, может, мы договоримся, чтобы вы в НАТО, например, не вступили?" Ну это же "правильно". Это же так в целом происходит? Все эти демотивирующие тексты, которые появляются, не всегда являются проплаченными и не всегда являются нарративами прямой российской пропаганды.

Нет, они всегда появляются, потому что есть огромное количество людей с комплексом "супермена". Людей, которые "четко знают", как надо мир развивать.

Поэтому я разделил бы: