Жители страны-агрессора испытывают влияние западных санкций, а жизнь в России становится все тяжелее. Однако серьезные изменения первыми почувствовали отнюдь не богачи.

Такое мнение 24 Каналу выразил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, заметив, что ситуацию в стране ярко продемонстрировал дефицит яиц. Этот факт стал большой проблемой для населения.

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Кто в России ощущает давление санкций

Западные издания пишут об увеличении цен в российских люксовых отелях. Там одна ночь может стоить около 500 долларов, хотя раньше цены были наполовину меньше. Однако влияние санкций сегодня испытывают не богачи, а рядовое население.

Только посмотрите, что происходит с яйцами, как они подорожали. Следует понимать, что эта проблема возникла у широких слоев населения. Это рынок потребителей. Более того, люди сейчас готовятся к праздникам, поэтому без куриных яиц не могут обойтись,

– сказал Сергей Жирнов.

Что касается ситуации с гостиницей, то следует понимать, что проживание за такую цену может касаться только отдельных категорий населения и говорится совсем не о среднем классе. Потому для богатых людей пока ничего не изменилось. Они продолжают потреблять элитные товары и делать это, даже несмотря на то, что цены выросли вдвое.

"Для миллионера нет проблемы заплатить 200 или 500 долларов за ночь", – добавил Жирнов.

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