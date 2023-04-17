Канал Donbass Devushka, куда слили секретные данные Пентагона, вела бывшая военная США – WSJ

Канал Donbass Devushka в телеграме, через который распространялись секретные документы Пентагона и разведки, вела Сара Билс. Женщина – бывшая военнослужащая ВМС США.

Учетная запись в социальных сетях, поддерживающая войну России против Украины, сыграла ключевую роль в распространении разведывательных документов США. Предварительно их обнародовал пилот первого класса Джек Тейшейра, перепостив файлы из непонятных онлайн-чатов.

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Что известно о канале

У пропагандистки с ником Donbass Devushka есть свой телеграм-канал, твиттер и ютуб-канал, где она выкладывает свой контент. У девушки около 135 тысяч подписчиков.

Учетные записи, которыми она управляла, прославляли русскую армию и ЧВК "Вагнера". Ее каналы являются одними из самых популярных англоязычных социальных медиа, пропагандирующих взгляды России.

15 апреля женщина рассказала, что она является администратором канала Donbass Devushka, и признала, что собирает средства и размещает подкасты под этим именем. В то же время она добавила, что является одним из 15 человек по всему миру, участвующих в управлении этим телеграмм-каналом. Очевидно, что пропагандистка отказалась называть эти имена.

5 апреля учетная запись Donbass Devushka в телеграме опубликовала четыре секретных документа. Участники группы NAFO, борющейся с российской пропагандой, выяснили, что настоящее имя девушки – Сара Билс, однако недавно она официально сменила его на другое, российское.

Биллс работала в ВМС США

По информации издания, 37-летняя Билс – бывшая офицерка ВМС США, недавно уволена с действительной военной службы. Женщина работала "техником по авиационному электронному оборудованию".

Она родилась в Соединенных Штатах и живет в штате Вашингтон, рядом с военно-морской авиабазой Уидби-Айленд, где она когда-то служила.

В ВМС отмечали ранее, что Билс уволили от службы из-за нетрезвого вождения, хотя девушка утверждает, что ее выгнали из армии из-за ее "левых взглядов".

Когда 24 февраля 2022 Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Билс создала несколько аккаунтов в твиттере, а с апреля создала и телеграмм. К лету 2022 года она начала вести подкаст, в котором гостями были американские пропагандисты Джексон Хинкл, Скотт Риттер, Гарланд Никсон и журналистка российских государственных СМИ Фиорелла Изабель.

Некоторые интервью были записаны, когда Биллс еще находилась на действительной службе в ВМС. В этих подкастах она усердно имитировала ужасный русский акцент, о котором время от времени забывала.

В то же время The Wall Street Journal отмечает, что нет никаких данных о том, что Билс раскрывала какую-либо информацию, к которой она имела доступ во время службы. В ВМС США пока не комментировали эту ситуацию.

В США задержали подозреваемого в утечке секретных документов