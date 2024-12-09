Украина получит от 2 стран ЕС важное вооружение раньше, чем ожидалось

Для того, чтобы противостоять российской агрессии, Украина нуждается в военной помощи США и Европы. Также важно, чтобы вооружение поступало вовремя.

Так, президент Зеленский неоднократно сетовал на медленные поставки оружия. Две страны ЕС активизировались, и теперь Украине передадут ряд артиллерийских орудий Caesar раньше, чем планировалось, передает 24 Канал со ссылкой на минобороны Дании.

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Французские Caesar прибудут в Украину раньше

Дания в сотрудничестве с Францией поставит в Украину самоходные артиллерийские установки Caesar.

Глава датского минобороны Троелс Лунд Поульсен заявил, что САУ пользуются большим спросом в Украине, поэтому он рад, что теперь Дания может сделать свой вклад в то, чтобы Киев получил большее их количество уже в следующем году.

Сначала артиллерийские орудия должны были быть поставлены в 2026 году, но теперь Украина может получить систему вооружения уже в 2025 году.

Война в Украине находится в критической фазе. Крайне важно, чтобы мы максимально поддерживали ее. Европа должна активизироваться, и благодаря сегодняшнему пакету пожертвований мы выполняем конкретные запросы Украины,

– подчеркнул министр.

К слову, Дональд Трамп заявил, что может сократить военную помощь Украине, когда сядет в Белом доме. республиканец ранее выражал недовольство суммами, которые администрация Байдена выделяла Киеву.