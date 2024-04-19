Каждый пилот – очень большая потеря: в ГУР намекнули на продолжение ударов по авиации России

Украина впервые за время полномасштабной войны сбила вражеский Ту-22М3. СМИ также сообщали об уничтожении одного из летчиков. Каждая такая потеря является очень болезненной для России.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель ГУР МО Украины Евгений Ерин, заметив, что сбитие Ту-22М3 уменьшает угрозу для Юга Украины. Также это повлияет на моральное состояние и на боеспособность российских летчиков.

К теме Несет смертоносную ракету: особенности Ту-22м3, который Украина сбила над Ставропольским краем

Потеря летчиков является болезненной для России

Как отметил Ерин, сейчас потери России в результате этой атаки уточняются. Но стоит понимать, что потеря даже одного летчика является чрезвычайно болезненной для страны-агрессора. Также известно, что после сбития другой самолет Ту-22М3 развернулся и не осуществил пуски ракет по Украине.

Каждый пилот, который погиб – это большая потеря для врага. Потому что подготовка пилотов на самолеты такого класса – это достаточно длительный и затратный процесс,

– отметил Ерин.

Сейчас известно, что Россия имеет еще достаточное количество таких самолетов, чтобы терроризировать украинские города. Поэтому важно и в дальнейшем не игнорировать сообщения о воздушной тревоге. Несмотря на это, в стране-агрессорке есть сложности с производством новой высококачественной техники.

Враг пытается пополнить свои запасы и сделать что-то новое. Но у них действительно есть проблемы с комплектующими и составляющими для этих самолетов. Поэтому этот процесс для них является очень сложным и тяжелым... В целом мы понимаем те угрозы и знаем цели, которые в дальнейшем будут нам интересны для поражения всеми доступными способами,

– отметил Ерин.

Сбитие Ту22-М3: коротко