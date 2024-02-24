У врага снова подгорает, – Игнат сказал, как удалось уничтожить российский А-50

Украинские защитники сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Но Украина имеет инструменты, которые могут доставать врага на дальних подступах.

Об этом 24 Каналу заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отметив, что это выводит Силы обороны, Воздушные силы на новый уровень. Он добавил, что у россиян подгорает. Отметим, что судно сбили над Азовским морем 23 февраля.

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"У оккупантов опять же подгорает и подгорает очень серьезно. Это беспрецедентные случаи, когда впервые уничтожили такой самолет, совсем недавно, 14 число (января – 24 Канал). "Самолетопад" продолжается. Есть у Украины "длинная рука", инструменты, которые могут доставать врага на дальних подступах", – сказал Игнат.

Россияне увидели приближение смерти

А-50 обнаружил ракету слишком поздно. Это тяжелый самолет, который не сможет среагировать на оружие и сбежать.

Они на мониторах видели, как приближается их смерть. Очевидно, как и прошлые разы пилоты,

– рассказал спикер Воздушных сил ВСУ.

Россия поплатилась

С 17 февраля по 24 февраля украинские военные уничтожили 8 самолетов врага. Игнат напомнил, что "самолетопады" происходят не впервые.

"Они на Авдеевский плацдарм нанесли беспрецедентный удар сотнями управляемых авиабомб за очень короткий период. Они делали частые авианалеты. Соответственно, привлечено было большее количество техники, они рисковали. И, соответственно, поплатились за это", – подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ.

От чего зависит "успех" оккупантов

Игнат добавил, что по данным украинской разведки, россияне имели 8 самолетов А-50. Однако в каком они состоянии – исправном или модернизированном – неизвестно.

"Я не думаю, что оккупанты используют самолеты хуже на линии фронта. Конечно, что лучше пойдет вперед, ближе выполнять задачи, чтобы обеспечить радиолокационную разведку для своей авиации, для других вооружений" – считает спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Захватчикам надо собирать информацию и в реальном времени отслеживать воздушные цели в небе Украины. А также – выявлять украинские системы ПВО. Российский самолет А-50 может сканировать своим радаром территорию и так обеспечивать врага чрезвычайно важной информацией. Обычно такой самолет работает в паре с Ил-22.

От тех данных, которые обрабатываются и предоставляются, зависит в целом успех противника. Поэтому уничтожение такой техники – это очень важный шаг,

– подчеркнул Юрий Игнат.

Враг имеет преимущество

Оккупанты имеют преимущество в технике и технологиях. Поэтому так враг имеет больше возможностей. Между тем у украинских летчиков "связаны руки". У них есть старая советская техника, которая видит вдвое, а то и втрое меньше, чем российский самолет. Поэтому ракеты с полуактивными головками самонаведения не могут самостоятельно лететь к цели.

"Их надо постоянно подсвечивать бортовой РЛС, пока ракета не попадет. Это влечет серьезную опасность для летчика. И, соответственно, эффективность выполнения задач значительно снижается", – добавил Юрий Игнат.

Россияне тем временем имеют активные головки самонаведения и возможность видеть цели значительно дальше благодаря А-50. Борт может передавать российским летчикам информацию о том, что в определенной области Украины поднялись в небо самолеты.

Украина сбила вражеский А-50