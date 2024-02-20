Это оружие могло уничтожить российские самолеты: какие установки усовершенствовали ВСУ
Россияне начали активнее терять авиацию. Так за 3 дня ВСУ сбили 6 вражеских самолетов. И это означает, что у Украины появилось достаточно средств зенитно-ракетного противоборства высокого качества.
Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что самые качественные – ЗРК Patriot и SAMP/T. Он добавил, что очень хорошие также IRIS-T, но неплохо себя показали и MIM-23 Hawk.
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"Но есть еще один нюанс. Проскакивала новость, что сумели интегрировать в пусковые установки "Бук" прекрасные американские ракеты AIM-9 Sidewinder и AIM-7 Sparrow", – предположил военный эксперт.Обратите внимание! Вероятно, говорится об украино-американском проекте FrankenSAM. Его цель – усилить украинскую ПВО благодаря усовершенствованию советских ЗРК и сочетанию компонентов западного образца. В рамках программы создали не менее 3 "гибридов". Среди них – ЗРК "Бук" с американскими ракетами AIM-7 Sparrow/RIM-7 Sea Sparrow.
Советская пусковая установка "Бук" довольно подвижная. А в конце 50-х годов прошлого века таких американских ракет изготовили более 200 тысяч. Черник отметил, что сейчас достаточное количество такого оружия для того, чтобы его можно было превратить в "ежедневный расходный материал".
Мне кажется, что именно там ответ. Хотя, это аналитическая догадка, а не констатация факта,
– добавил Петр Черник.
Россия активно теряет авиацию
- Утром 17 февраля ВСУ сбили на Восточном направлении три вражеских самолета. Говорится о двух бомбардировщиках Су-34 и одном истребителе Су-35. Авиацию сбили, когда она била КАБами по позициям украинских военных.
- Еще один вражеский Су-34 сбили 18 февраля. Произошло это около 6 утра. Приземлили самолет бойцы воздушного командования "Восток".
- Потеряла Россия самолеты и 19 февраля. Су-34 и Су-35 уничтожили, когда они атаковали позиции ВСУ.
- Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что это именно та авиация, с которой враг постоянно запускает управляемые авиационные бомбы. Сейчас украинское государство пытается ограниченными инструментами делать все возможное, чтобы защитить небо. После уничтожения российского разведывательного самолета А-50 российские летчики уже не такие смелые и не так близко подлетают.