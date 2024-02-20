Это оружие могло уничтожить российские самолеты: какие установки усовершенствовали ВСУ

Россияне начали активнее терять авиацию. Так за 3 дня ВСУ сбили 6 вражеских самолетов. И это означает, что у Украины появилось достаточно средств зенитно-ракетного противоборства высокого качества.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что самые качественные – ЗРК Patriot и SAMP/T. Он добавил, что очень хорошие также IRIS-T, но неплохо себя показали и MIM-23 Hawk.

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"Но есть еще один нюанс. Проскакивала новость, что сумели интегрировать в пусковые установки "Бук" прекрасные американские ракеты AIM-9 Sidewinder и AIM-7 Sparrow", – предположил военный эксперт.

Вероятно, говорится об украино-американском проекте FrankenSAM. Его цель – усилить украинскую ПВО благодаря усовершенствованию советских ЗРК и сочетанию компонентов западного образца. В рамках программы создали не менее 3 "гибридов". Среди них – ЗРК "Бук" с американскими ракетами AIM-7 Sparrow/RIM-7 Sea Sparrow.

Советская пусковая установка "Бук" довольно подвижная. А в конце 50-х годов прошлого века таких американских ракет изготовили более 200 тысяч. Черник отметил, что сейчас достаточное количество такого оружия для того, чтобы его можно было превратить в "ежедневный расходный материал".

Мне кажется, что именно там ответ. Хотя, это аналитическая догадка, а не констатация факта,

– добавил Петр Черник.

Россия активно теряет авиацию