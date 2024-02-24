Почти 200 километров до границы: где ВСУ сбили вражеский А-50У

В пятницу, 23 февраля, украинская разведка и Воздушные силы ВСУ сбили очередной российский А-50. Враг потерял второй такой самолет уже над Краснодарским краем.

А-50 был сбит примерно над Каневским районом, а обломки самолета упали рядом с поселком Трудовая Армения. Уничтожение самолета 23 февраля официально подтвердили в Воздушных силах ВСУ.

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По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, была сбита модернизированная версия самолета А-50У, которых в России всего было шесть. Он сбивался над относительно заселенными районами страны-агрессора и упал рядом с поселком, поэтому уже есть видео с места событий.

Заметим, что ранее было известно только место падения самолета, дальность до которого составляет 200 километров от переднего края. Но впоследствии ГУР МО сообщило, что "резкое падение скорости и высоты подбитого самолета А-50У зафиксировано вблизи города Ейск".

Где уничтожили самолет А-50 и где упали обломки / Источник: Google-карты

В то же время на карте, которую опубликовали в украинской разведке, с треком полета самолета его маршрут проходит южнее города, ориентировочно на дальности 170 километров от линии фронта.

Украинская разведка показала последний маршрут А-50У / Фото: ГУР МО

Сбитие вражеского А-50: главное