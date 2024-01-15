Это первый случай в истории: чем важно сбитие российского самолета А-50
Источник:Defence Express
Украинским военным удалось сбить самолет А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22. Важно, что еще никто в истории не сбивал самолет дальнего радиолокационного обнаружения.
Информацию о сбитии двух российских бортов 15 января официально подтвердил главнокомандующий Валерий Залужный. Накануне российские пропагандисты в один голос жаловались о потерях, а украинское командование давало интересные намеки.
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ВСУ творят историю
Вечером 14 января над Азовским морем был сбит самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, а также уничтожен воздушный командный пункт Ил-22М. Это стало выдающимся достижением украинской армии, поскольку никто и никогда не сбивал самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.
Обычно борта ДРЛВ пытаются держаться подальше от переднего края и не заходить в зону действия противовоздушной обороны. Кроме того, от нападения истребителей их всегда обороняет сопровождение – вместе с тем А-50 приводит борта на цель. В целом самолеты А-50 способны видеть цели на расстоянии до 400 километров – при этом не только те, которые находятся в воздухе, но и наземные объекты.
Вероятный радиус действия "блуждающего Patriot" / Фото Defence Express
Экипаж самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 состоит из 15 – 16 человек, из которых около 10 операторов. Вероятно, они видели приближение украинской ракеты, однако ничего не могли поделать. Этот самолет физически не может делать эффективные зенитные маневры.
В то же время А-50 в дефиците у россиян, ведь на бумаге у них всего 9 таких бортов – 3 еще советских и 6 модернизированных. Однако сколько на самом деле в летном состоянии неизвестно.
Сбиение самолетов над Азовским морем
- Вечером 14 января СМИ и телеграм-каналы сообщали, что над Азовским море ВСУ, нанесли удары по двум российским воздушным судам. Речь шла об А-50 и Ил-22. Отмечали, что первый сбили, а второй повредили и его экипаж якобы срочно попросил посадку в Анапе.
- Утром 15 января командующий Воздушными силами Николай Олещук написал: "Это вам за Днепр! Горите в аду, изверги". Добавил, что пока без деталей.
- Именно А-50 "подсвечивают" самолетам Ту-95МС пуски крылатых ракет Х-101 или Х-555 и Ту-22М3 пуски гиперзвуковых ракет Х-22Н, сбитие которых пока не зафиксировано на официальном уровне. Из-за потери такого важного борта, вероятно, россияне будут осторожнее и будут осуществлять пуски ракет с большего расстояния. А это, в свою очередь, усугубит точность наведения.