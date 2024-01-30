Такие "птички" падают быстрее, чем строятся: потеря самолета Су-34 очень болезненна для России

В последнее время Вооруженные Силы Украины часто сбивают вражеские авиационные борта. 30 января Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении еще одного российского истребителя Су-34 над Луганской областью.

Самолет Су-34 едва ли не самый частый гость в статистике украинского Генштаба. Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, как оккупанты использовали истребитель и настолько болезненная это для них потеря.

Смотрите также Есть 5 – 7 секунд пограничник рассказал как сбил "Сушку" со Стингера вблизи Авдеевки

ВСУ нащупали алгоритм сбития

Су-34 – это один из новейших российских бомбардировщиков. По официальным сведениям, страна-агрессор всего изготовила 143 таких самолета.

Очень серьезная и значительная потеря. Если мне не изменяет память, то Украина уже уничтожила в пределах 30 бортов. Это очень высокий показатель,

– заметил Черник.

Именно с бомбардировщика Су-34 производится запуск управляемых авиационных ракет Х-59. Он может брать на борт до шести единиц.

Очень чувствительная и неприятная ракета,

– подчеркнул военный эксперт.

Также Су-34 является носителем корректированных авиационных бомб КАБ-500 до шести единиц и современных управляемых авиационных бомб УПАБ-1500Б до трех единиц самое сложное вооружение, которое не подлежит сбитию. КАБы запускают с расстояния от 40 до 70 километров.

С бомбами бороться невозможно. Когда она из пилона вышла и стала на боевой курс, то обязательно доходит до цели, а вот с носителем надо и можно бороться. То, что мы нащупали алгоритмы их сбивания, это просто замечательно,

– сказал Черник.

По его словам, с каждым годом россиянам будет все труднее и труднее строить такие машины. Они действительно нашли схемы обхода санкций, но не в таком количестве и таких масштабах как бы им это было нужно. Такие "птички" падают быстрее, чем строятся.

По последним данным Генштаба ВСУ, от 24 февраля 2022 года Силы обороны уничтожили 332 российских самолета.

Уничтожение российских бомбардировщиков