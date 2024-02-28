Горящие бумеранги от мариупольцев: Андрющенко приоткрыл секреты российского "самолетопада"

Российские горящие самолеты массово приземляются. В частности, украинские спецслужбы помогли это сделать двум А-50 – самолетам дальнего радиолокационного обнаружения. Большая работа по ликвидации была выполнена и мариупольским сопротивлением.

Именно мариупольское сопротивление мониторит российские аэродромы и наличие там важной авиации. Об этом рассказал 24 Каналу советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко, добавив, что эта работа занимает не один день или неделю. Также он говорил о давлении врага и новой маркировке на технике оккупанта – читайте все дальше в материале.

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"Самолетопад" продолжается

В России осталось только 6 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, всем уже известных А-50. Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что ориентировочная подготовка к сбиванию над Азовским морем А-50 длилась 2 недели. Я подозреваю, что это огромный кусок работы вашего мариупольского сопротивления, который длится не недели, а все эти годы.

Пожалуй, 2 недели действительно готовилась ликвидация. Однако это лишь подготовка, а как появилась информация, как шел мониторинг...

Украина сбила второй российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, это произошло 23 февраля над акваторией Азовского моря. Экипаж из 10 россиян , который был на борту самолета, погиб.

Наши глаза видят, что определенный самолет находится в определенном месте. Затем нужно узнать, он там внезапно или системно? Этим мониторингом прежде всего занимается сопротивление.

То, что добывает наше сопротивление, поступает к нашим Силам обороны, спецслужбам. Уже потом они готовят соответствующие операции для того, чтобы такие А-50 больше никуда не летали.

По этому последнему сбитому А-50, я просто напомню, что это же второй самолет. И это второй опять "наш". Я пропущу нецензурную часть в сообщении человека, который увидел этот А-50. Затем в этом сообщении было "ну что, снова?".

Тот самый А-50, на том же аэродроме, откуда мы выкладывали фото после первого сбивания. Кирилл Алексеевич (Буданов – 24 Канал) сказал, что еще 6 самолетов у них осталось. Ну, посмотрим, сколько из них на этом аэродроме еще окажется.

Из того, что нам известно, россияне переместили свои самолеты на другие аэродромы. Переместили на те аэродромы, по которым мы уже били ориентировочно 2 года назад. В течение 2 лет они их не использовали, потому что боялись. Туда тоже навели мариупольцы в свое время, это была одна из первых удачных операций ударов по аэропортам.

"Самолетопад" активно продолжается. Только за день, 27 февраля, Украина приземлила два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 . В Воздушных силах предупреждают врага, что расслабляться не стоит.

Мариуполь страшный город, нельзя было так с ним творить. Теперь российская авиация очень удачно превращается в подводные лодки, как под селом Рыбацкое на этой неделе у нас произошло. Также прекрасно А-50 на куски разлетается, на мелкие "самолетики".

А надо было 2 года назад во время осады предоставить мариупольцам возможность спокойно эвакуироваться в Украину. Не предоставили, депортировали, травили репрессиями – теперь получают бумеранги.

Мы говорили, что месть и возмездие – не отвратимы, они там смеялись на своей Московии. Думаю, что уже им не очень смешно. Однако нам так комфортно.

Характеристики российского самолета А-50 / Инфографика 24 Канала

После очередного сбивания насколько хватает их паники, передислокаций?

Неделя была. Вот разница была неделю. Тогда еще ИЛ подхватили были, мы думали – все. А потом человек пишет шокирован (что еще один А-50 есть – 24 Канал). Этого не ожидаешь.

Это мне сразу напомнило Чернобаевку. Так, об этом говорил кл*тый Арестович, он же силовой разбойник, мы все это понимаем. Однако когда тогда освободили Херсон и все мы узнали, что Чернобаевка – это правда, то мы были шокированы, как такое можно вытворять. Один раз, на тебе второй, третий и так далее.

Вот такая же ситуация с этими А-50. Видимо, что это связано с какими-то техническими историями – длина взлетной полосы, возможность базироваться. На том аэродроме был не только А-50.

Когда я говорю о системных отслеживаниях, на том аэродроме одновременно с А-50 базировались несколько раз Ил-76. Однако они не были там системно. Они садились на 1 – 2 дня, потом взлетали и уже не появлялись.

Также там некоторые были МиГ-30, эскадрилья стояла, а потом тоже куда-то была перебазирована. Переброска этого крымского аэропорта продолжается, А-50 там базировался постоянно.

Видели мы его, как он взлетал, когда 7 февраля был обстрел Украины. Видели, как он садился. У нас тогда пошли отбои по Украине, а самолет еще был не на месте. Мы все успокоились с командой, когда человек нам скинул фотографию, как садится самолет именно после обстрела, после координации. Он садился в аэропорт и стало понятно, что большой обстрел закончен.

Действительно, они участвуют в координации. Мы видели, что когда есть большой обстрел Украины всеми видами ракет, которые оставались на России, тогда они поднимают самолет в воздух для координации.

Будем надеяться, что теперь им хотя бы будет труднее это делать. Возможно, им надо будет больше пауз, или смогут захватить меньше территорий. Результат точно есть.

Когда они говорят о friendly fire, это они на кого рассчитывают этим месседжем прикрыть свои огромные потери?

Я же постоянно говорю, что россияне дерьмо лопатами жрут, их этим кормят. Подходит им friendly fire.

Мы можем посмотреть, как это было, когда сбили "СУшки" (Су-34 и Су-35С – 24 Канал) над Мариуполем на этой неделе. Как это было?

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Сначала пошло сообщение для россиян, что это работают, как они всегда пишут, "наши ВКС" (воздушно-космические силы России – 24 Канал). Это определяет сразу, что "мы не знаем, что происходит, но должно что-то происходить хорошее, чтобы вы не паниковали".

Следующее сообщение было, когда стало понятно, что оно продолжает "гепать" и как-то оно не помогает. Пишут, "работает ПВО". Здесь уже примерно какая-то правда была. Это было одновременно с тем сообщением, когда как раз я написал, что мы сбили российский самолет и он падает в Рыбацкое.

Следующее сообщение было, что "х**лы врут", а после этого все замолчали. Все. То есть самолет исчез под Рыбацким примерно одновременно со всеми российскими сообщениями. Всю неделю никто ничего не вспоминает. Просто как будто ничего не было.

Якобы не было сбитой "СУшки", не было падения. Единственное, что вчера гауляйтер Крыма написал, что они похоронили летчика, которого нашли под Рыбацким с этого самолета.

И вот так же будет с friendly fire. То есть они что-то там поговорят сейчас и забудут. И все. Все россияне будут уверены, что это friendly fire, так бывает. Как оно может так быть системно? Никто не задумался. Видимо, что что-то fire все же происходит. Видимо, не такой он и friendly.

Путин подарил икону пилотам

Путин нашел спасение от этого. Подарил воздушно-космическим силам России копию иконы "Спас Нерукотворный". И это после потери 7 самолетов за неделю. Вы что думаете, защитит?

Я глубоко атеистический человек. Как большинство мариупольцев, так исторически произошло. Для меня это странно. Как говорится, извините, по-русски – "на Бога надейся и сам не плошай". А у них – так тем более.

Та икона, не знаю, ну это просто смех. То, что происходит вокруг, когда они понимают, что мы нанесли сильный удар, – это смех. С другой стороны, глубоко маргинализированное население. Там, где мы смеемся, они это действительно воспринимают абсолютно нормально. И мы уже даже не обращаем на это внимания за 2 года.

Они считают, что если результата от методичек нет, то есть росгвардия, полиция, можно разогнать и все довольны.

Вышел на улицу с микрофоном и спросил: "Кто здесь думает не так, как думает Путин?" И нет никого. Это что значит? Все думают, как думает Путин. Все нормально, все довольны, расходимся. Ну, примерно так там это работает.

Как бы вы оценили работу контрразведки России после нашего сбивания А-50?

Я думаю, что плохо. Есть одна большая ошибка россиян, системная, которая дает нам преимущество. Я очень волнуюсь, чтобы мы не начали болеть той же болезнью, потому что туда действительно очень легко скатиться.

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Что делают россияне и их контрразведка? Она пытается оценить и построить какие-то планы предвидения, исключительно основываясь на своем представлении об украинцах. Не то, какие мы глобально, а так, как они думают. Они ищут мотивацию и выбрасывают предположение, которое не могут принять. Например, патриотизм чистого вида или месть.

Для них это невозможная мотивация. Они боятся за деньги, а патриотизм для них – это просто тряпка какая-то, которой они прикрывают все, что хотят.

Они на этом проигрывают. Они не могут понять, что мы действительно выходим на улицы не за деньги. Они не могут понять, что нет никакого "сороса", который за это все платит или еще кого-то другого, а просто есть зов сердца. Они не понимают, как работает наше волонтерство.

То есть здесь большой пробел, потому что они среднестатистического украинца пытаются оценить через себя как среднестатистического россиянина. А это дает нам преимущество, потому что мы другие. У них уже нет времени нас изучать, к счастью, поэтому мы будем определенным образом их опережать.

Полигон в Волновахе могли сдать сами россияне

В Донецке прилетело по ресторану "Аркадия", где оккупанты праздновали 23 февраля. Хотя сами они говорят, якобы ВСУ обстреляли "Аркадию", "праздновали свадьбу" – что уже только не придумывают. Кто бы там не "праздновал свадьбу", но 23 февраля пошло не по плану. Что нам известно? Опыт предшественников и празднований ничему их не научил?

Нет, опыт не учит. Все равно будут праздновать, все равно будут бегать, все равно будут пить. Алкоголь – это зло. Они действительно не могут понять, что пить это грех, особенно близко к линии фронта.

В то же время надо задать циничный вопрос: что, помогла тебе Авдеевка? Примерно так надо нам спрашивать. Они же говорили, что если возьмут Авдеевку, то это тот самый "пояс безопасности" Донецка и все – закончатся "незаконные обстрелы ВСУ".

И что? Ничего – Донецк как жил на линии фронта, так и продолжает жить. Единственное, что они 40 тысяч своих жизней положили. Ради чего? Чтобы потом сесть в такой ресторан и снова попасть под те же канонады. Они же абсолютно не учатся ничему.

Даже их военкоры говорят об отсутствии координации между подразделениями, отсутствии координации между фронтами, отсутствии координации в целом и способности анализировать, что делать.

Это празднование 23-го, а два полигона подряд (накануне ВСУ поразили 2 полигона в Донецкой и Херсонской областях – 24 Канал), это как?

Поплакали, 60 нелюдей похоронили (в Трудовском Донецкой области – 24 Канал) и сразу, видимо, чтобы плакать, чтобы было точно горько, так же пошиковались на Херсонском направлении.

Это дикость какая-то, но она продолжает происходить. И "нормально", оказывается так можно. Это же Россия, 140 миллионов, "бабы новых родят" – ничего же не изменилось.

Что нам известно, кто там мог быть на самом деле? Еще кажется будто у них кто-то подрабатывает на руку светлой украинской стороне, потому что такие точечные попадания и по полигонам, упомянутых вами, и по местам празднования оккупантов – неплохо.

Если брать сам Донецк, то тут вообще будет просто. Я говорю по-честному, хотя иногда мои знакомые и наши партнеры обижаются, но это правда – в Донецке очень мало осталось проукраинских людей. Но те, кто остался, – очень эффективны.

Кроме того, возвращаемся к главной мотивации россиян – это деньги. Если у тебя есть мотивация в виде денег, то какая разница, чем ты торгуешь – собственной родиной, или чужой? Если твоя основная мотивация на войне – деньги и ты не являешься, условно говоря, "солдатом удачи", каким-то наемником, то ты получаешь. Кто может предложить лучше, тот получает лучше.

Я уверен, что полигон под Волновахой сдал кто-то непосредственно с полигона. Дрон так далеко не отправишь, чтобы о нем никто не знал по крайней мере. И мы знаем, что такое полигон.

У нас под Мариуполем сейчас работают два больших полигона. Их там вообще около пяти, но работают два. Мы пытались туда подобраться – нереально. Гражданский человек не может подойти на такое расстояние, чтобы увидеть, что там происходит, чтобы обеспечить координацию быстрого удара.

Это значит, что кто-то изнутри (сдал полигон – 24 Канал). А кто изнутри мог навести, кроме россиян? Только россияне.

Кроме денег, не забываем, как относятся российские командиры к собственным солдатам – как к бы*лу. Ясно, что обиженные таким образом могут просто отомстить. Это тоже достаточная мотивация, чтобы позвонить по телефону, который распространяют наши СБУ, ГУР или написать в чат-бот и фото отправить, что такое происходит.

Это все о цивилизационной пропасти между нами – между россиянами и украинцами. Почему с нами такое не происходит, почему с ними такое происходит? Это же не значит, что мы не делаем погрешностей. Это означает просто другое – что у нас народ настолько сплочен, что позволяет эти погрешности по крайней мере проходить без таких последствий.

Система ПВО, которая простояла всего час

Эти полигоны в Мариуполе сильно защищены средствами РЭБ, ПВО, которые они там понаставляли? Если с неба к ним подбираться, тоже немного тяжело? Запускают противодействие?

С неба тяжело к Мариуполю подобраться. ПВО все же работает, РЭБы. Ты же не прилетишь отдельно на полигон, в объезд и с места не поднимешь. Сами полигоны на самом деле не защищены, потому что там нечего защищать. Все понимают, что бить по полигонам можно, если там будет построение. А это же подвижная история, они там тренируются тратить зря ресурсы. И опять-таки – далеко.

Да, очень много систем ПВО. На этой неделе на одну стало меньше. Опять-таки что-то прилетело же в Мариуполе в район Аглофабрики – там где они поставили систему ПВО.

Они ее туда как раз подкатили осторожно и все – через час ее уже не было. А на следующий день упал А-50.

Это возвращаясь ко всем этим цепочкам, которые можно строить логически – как и почему, был ли friendly fire, была ли какая-то череда событий, которая к чему-то привела.

Но систем ПВО и в Мариуполе, и в Мариупольском районе действительно много. РЭБов кажется тоже немало, потому что они систематически их там доналаживают и в Мариуполе абсолютно "ложится" мобильная связь, выключается интернет и тому подобное.

Россияне начинают рассказывать, что это "Феникс" (мобильный оператор на оккупированных территориях – 24 Канал) – плохой. Он действительно плохой, но там вопрос не в "Фениксе", а в большом количестве этого электронного оборудования, которое должно сбивать с курса. То есть РЭБов действительно большая часть.

И связь, только этим летом было поставлено 40 башен внутри города. Они предусмотрены частично для обеспечения защищенной связи между россиянами, и частично для слежения за мобильным интернет-трафиком. А частично некоторые из них работают как небольшие системы РЭБ. Они выглядят абсолютно как башня мобильного оператора, если ты не знаешь на что смотреть. Нам специалисты рассказали, мы рассказали своим людям.

Знали даже производителя, который поставил это россиянам в обход санкций. Отсюда эта история началась – мы их искали не как РЭБы, не как связь, а как оборудование, которое было завезено в обход санкций. Нашли, подтвердили летом. Одновременно специалисты нам объяснили, что это такое. Поэтому мы вычислили, где оно расположено, потому что это вопрос безопасности людей в городе, которые должны понимать, что стоит рядом и чего стоит остерегаться.

Новые подразделения оккупантов и техника

Россияне используют новые маркировки на военной технике. Что о них известно и что это за техника, куда направляется?

Техника – интересная, маркировка – интересная. Маркировка появилась в виде двух букв V. Они между собой в одном месте составляют ромб, а с другой перевернутая V в квадрате.

Маркировка в виде ромба / Фото "Мариупольского сопротивления"

Это совершенно новые подразделения, мы такого еще не видели. Они все находятся на побережье, там их комплектуют и тренируют.

Появилась новая техника – очень похожая визуально на что-то вроде багги, но ближе к американским Willys, которые были во время Второй мировой войны, их еще Советскому Союзу поставляли. Это что-то внедорожное.

Учитывая то, что мы видим, куда оккупанты на них ездят и как тренируются – они нужны для того, чтобы, возможно, оперативно подвозить снаряды, БК на первую линию, осуществлять обмены. У них же нет таких Hummer, как у нас.

Вот такая новая техника. До того мы ее не видели. Сейчас видим 10 – 15 на побережье на новых маркировках. Эти новые маркировки в основном на такой малой автомобильной технике. Это какие-то мотоподразделения или автоподразделения, которые, возможно, должны обеспечивать первую линию боестолкновения, то есть "ноль".

Мы сейчас смотрим, еще изучаем, что это может быть и к чему идет речь на самом деле. Но каждый раз, когда появляются новые маркировки, это каждый раз о чем-то. Потому что последние маркировки – это треугольник в треугольнике.

Новая маркировка оккупантов / Фото "Информатор"

Мы видим, что все эти треугольники в треугольнике едут на север Донецкой области. Это означает, что они где-то там либо в районе Авдеевки, либо выше в Луганской области. То есть это не Мариупольское, не Бердянское направление.

Есть новые маркировки, которые поехали на Бердянское направление. И мы видим, что сейчас происходит в районе Работино (Запорожская область – 24 Канал) – они едут туда, подтягивают резервы. Поэтому сегодня у нас остаются 2 главных вопроса:

для кого готовят эти новые подразделения с новыми маркировками. Думаю, что в ближайшее время мы увидим, куда их будут перебрасывать;

что будет с той группировкой, которую они держат на северо-западе Мариупольского района – между Волновахским и Розовским районами.

Они до сих пор стоят там в большом количестве. Единственное, что мы видим изменение – сегодня начали получать информацию о том, что с нашей Никольской части Мариупольского района, которая уже намного ближе к Розовке, видят, что оттуда что-то стартует и что-то бьет в направлении Работино.

Что-то наподобие, как в свое время они били системами ПВО С-300 по Запорожью. Какие-то такие громкие старты слышат и видят, что что-то туда полетело, какие-то ракеты стартуют в сторону фронта.

Поэтому будем смотреть, что происходит. Возможно, россияне сейчас увидят, что Работино – это та точка, где надо приложить усилия и могут подвинуть туда эту мариупольскую группировку, а там у нас сегодня 40 – 50 тысяч точно есть.

Могут подвинуть не так, как мы ожидали на Марьинку или Угледар, а перебросить именно на Работинское направление, усиливая наступательные действия России. Поэтому следим, как будет понятно – будем сообщать.

Почему враг давит сильнее

Оккупанты давят и на Марьинском направлении, и вблизи Работино. Возле Работино участки переходят из рук в руки – то враг заходит в город, то удается его выбить. Какие вы видите цели в этом? Это политическая цель до перевыборов диктатора 15 – 17 марта?

Я бы закрыл раз и навсегда историю с политическими вопросами. Мы уже сами как россияне, начинаем что-то придумывать. У них одна единственная большая политическая цель – это уничтожение Украины.

Если проследить, как происходит предвыборная кампания Владимира Путина, как он или его двойники выглядят, его речи, эта уверенность – поверьте, он уже чувствует себя победителем на выборах. И они так думают в целом на уровне государства, поэтому просто ищут, куда давить дальше.

Все видят, что у нас есть определенные нюансы с поставками от наших партнеров, есть определенные психологические моменты непосредственно внутри страны.

Не забывайте, мы четвертый месяц подряд не можем начать нормальную мобилизацию, у нас до сих пор нет закона.

Россияне это видят, поэтому они будут давить и давить. Здесь не о выборах, здесь о нас: либо мы оправились и начинаем на всех уровнях демонстрировать единство и разумность, и тогда они не будут давить, либо они как шакалы на нас будут нападать.

Знаете, раненый лев на самом деле – очень легкая цель для шакалов. Вот мы сейчас находимся в состоянии раненого льва, а этого нельзя допускать, чтобы оно там не было.

Именно поэтому надо все наши политические истории на уровне страны вообще заканчивать и вспоминать 24 февраля, потому что ничего не изменилось – они как хотели нас уничтожить, так и будут пытаться. И этот раздор им помогает на самом деле. Они просто ищут точку, где будет слабо.

И мы, и кто-то из их аналитиков думали, что после Авдеевки будет оперативная пауза. Нет, они не остановились. Это значит, что они достаточно накопили резервов, человеческой силы, чтобы дальше и дальше давить. Я искренне надеюсь, что не смогут.

Учитывая свою зону контроля, мы больше всего смотрим, понятное дело, на Угледар и Марьинку. Там пока нет глобальных успехов. Давайте по-честному, там немного лучше ситуация, чем сейчас в Работино или под Авдеевкой.

По состоянию на 28 февраля, согласно сводке Генштаба, ВСУ на Авдеевском направлении отбили 25 атак врага.

В Работино вчера же зашли-вышли, там что-то происходит. Будем надеяться, что нашим Силам обороны удастся там стабилизировать линию фронта. Потому что если там начнет ослабевать, то они перекинутся туда.

Самое главное – до выборов Путина это не имеет никакого значения. Это имело бы значение, если бы действительно хотя бы намек был на выборы Путина.

Они перед выборами Путина неделю почти не отдают тело Навального жене, и ничего. Мы видим из России те фотографии, когда от одного российского полицейского в Питере убегают 20 гражданских. Ты на это смотришь и думаешь – в Украине это невозможно. То есть у нас один гражданский может 20 полицейских загнать, а не наоборот.

А пока там такие картинки, то им плевать на то, что надо что-то к каким-то датам приурочивать. Они просто давят, потому что могут давить.