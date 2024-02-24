Мариуполь мстит: партизаны рассказали, как помогли ВСУ сбить два вражеских А-50
Источник:Петр Андрющенко
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, как украинские партизаны в Мариуполе помогли ВСУ сбить вражеские самолеты А-50.
Они опубликовали фото российского судна, которое взлетало и возвращалось на аэродром во временно оккупированном Мариуполе. То есть местное сопротивление следило за вражеской авиацией.
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Как сопротивление Мариуполя помогло сбить А-50
Ну теперь точно можно? Немного из закулисья "Как это было",
– написал Петр Андрющенко.
Советник мэра Мариуполя сообщил, что российский А-50 впервые появился на аэродроме 5 февраля 2024 года. Далее к нему присоединились:
- два вражеских Ил-76;
- потом еще несколько МИГов.
Петр Андрющенко вспомнил, что именно это российское судно координировало массированную атаку по Украине 7 февраля 2024 года. Тогда враг атаковал 6 областей, были погибшие и раненые мирные жители.
Здесь на фото вы видите его в момент посадки после обстрела Украины. С аэродрома он взлетел... Короче, здесь уже, видимо, не надо и не надо. Но. При участии информационного обеспечения Мариупольского сопротивления счет = два А-50 или дважды по 330 миллионов долларов,
– отметил Андрющенко.
Он заметил, что теперь очевидно, что сопротивление Мариуполя мстит.