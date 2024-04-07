Есть механизм, – Свитан предположил, какое оружие разрабатывает Украина против КАБов

Россияне терроризируют украинских военных и гражданских управляемыми авиационными бомбами. Ведь КАБы используют не только для ударов по позициям Сил обороны, но и по мирным городам. Украина начала разрабатывать оружие для противодействия смертоносным бомбам.

Комплексы Patriot не совсем подходят для того, чтобы сбивать КАБы. Однако есть другие виды оружия и средства, которые могут обезопасить украинцев от ударов управляемыми авиабомбами. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Что может противодействовать КАБам

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в нашем государстве разрабатывают собственное оружие для борьбы с управляемыми авиационными бомбами. Именно они наносят очень много проблем на фронте. К сожалению, из-за отсутствия нужной авиации бороться с ними иногда невозможно.

Борьба с КАБами может быть такой же, как и с ракетами, в частности крылатыми – система радиоэлектронной борьбы. Потому что планерные авиабомбы – это управляемые комплексы, которые можно или перехватить в управлении, или прикрыть системой РЭБ – для того, чтобы отвести КАБ от нашей позиции,

– отметил Роман Свитан.

Важно понимать, что КАБы – это не маневренные, а планерные боеприпасы. Поэтому они являются хорошей целью для некоторых видов некоторых зенитно-ракетных комплексов, впрочем, не дальнего радиуса действия.

"Это не работа для Patriot, но для 20-километровых комплексов. Это должно быть что-то вроде "Панцирей". Грубо говоря, эти 20 километров обезопасили бы прифронтовые районы. Поэтому есть механизмы. Думаю, разрабатывают какие-то подобные зенитно-ракетные комплексы малого или среднего радиуса действия", – подчеркнул военный эксперт.

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