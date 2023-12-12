Мощная хакерская атака на Kyivstar: что известно о масштабном сбое в Украине

Утром 12 декабря пользователи разных регионов Украины начали жаловаться на проблемы со связью и интернетом в работе мобильного оператора Kyivstar. В компании подтвердили, что произошел технический сбой.

Впоследствии компания подтвердила журналистам, что речь идет именно о хакерской атаке. Что известно о масштабном сбое в работе оператора – читайте в тексте 24 Канала.

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Компания сообщила о сбое

Сегодня (12 декабря – 24 Канал) в нашей сети произошел технический сбой, в результате которого могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет в части абонентской базы,

– объяснили в компании.

Там заверили, что специалисты работают, чтобы устранить проблему. Пользователям советовали воспользоваться услугой "Национальный роуминг", которая позволяет переключиться на Vodafone или lifecell без необходимости изменения SIM-карты и дополнительной оплаты.

Позже оказалось, что и эта услуга не работает. В пресс-службе Минцифры сообщили hromadske, что это временная проблема, над которой активно работают все специалисты компании Киевстар, чтобы снова вернуть связь своим абонентам.

Нацроуминг не работает из-за того, что сеть Киевстара не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов в результате общего технического сбоя,

– заявили в министерстве.

Там пообещали обсудить со всеми мобильными операторами, как можно дальше уберечься от аналогичных ситуаций и защитить пользователей от неожиданных проблем со связью.

На Kyivstar совершили хакерскую атаку

DEV.UA написало, что основной причиной отключения стала злонамеренная хакерская атака на сетевую инфраструктуру Kyivstar.

В компании эту информацию подтвердили в комментарии Общественном.

Утром 12 декабря сеть связи Киевстара стала мишенью мощной хакерской атаки, что стало причиной технического сбоя, в результате которого временно недоступны услуги связи и доступа в интернет,

– заявили в компании.

Там объяснили, что уже привлекли представителей правоохранительных органов и специальных государственных служб, работающих в офисе компании. Такие действия в Kyivstar прибегли, чтобы зафиксировать обстоятельства и последствия противоправных действий по вмешательству в деятельность сети.

Компания Kyivstar написала, что по состоянию на 12 часов 12 декабря им известно, что:

персональные данные абонентов не скомпрометированы;

специалисты работают над устранением последствий хакерской атаки для скорейшего восстановления связи и предоставления сервисов.

Компания пообещала предоставить абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться сервисами оператора компенсацию. Однако детали в Kyivstar не сообщили.

Когда возобновят работу оператора

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сказал в комментарии журналистам в Киеве ориентировочно в 12 часов 12 декабря, что на возобновление работы Kyivstar нужно несколько часов.

По словам министра, восстановить связь мобильного оператора смогут в течение 4 – 5 часов.

Какие последствия хакерской атаки на Kyivstar

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко заявил, что экстренные номера 101, 102, 112 работают в штатном режиме.

По его словам, если людям нужна помощь из-за отсутствия связи, то они могут:

связаться с родными или вызвать экстренные службы в ближайшем управлении полиции или пожарно-спасательной части;

попросить о помощи у нацгвардейцев, полицейских и пограничников, несущих службу в населенных пунктах и на автодорогах;

воспользоваться Wi-Fi в пунктах несокрушимости, развернутых на базе полицейских подразделений.

В результате сбоя в работе Kyivstar возникли проблемы в других сферах. В частности, с освещением, уведомлением о тревоге, оплатой проезда, работой технической поддержки, терминалами для парковки.

Также прекратили работу некоторые банкоматы от "ПриватБанка". Проблема возникла потому, что ориентировочно 5% банкоматов компании используют мобильную связь от Киевстара.

Кроме того, сбой в работе Kyivstar привел к тому, что:

в Сумах из-за неисправности работники Киевстара были вынуждены вручную выключить уличное освещение, что повлияло на работу более 300 подстанций;

в Черновцах предупредили о потенциальных трудностях с оплатой проезда в общественном транспорте через валидаторы с помощью банковских карт или NFC;

в Днепре не работают терминалы для оплаты в супермаркетах;

в Ровно – перебои в работе горячей линии городского совета.

Вместе с тем оператор Vodafone сообщил о большом количестве обращений от абонентов Kyivstar, желающих подключиться. В компании заявили, что у них услуга нацроуминга работает корректно. Также они сообщили о всплеске трафика на своих системах. В частности: