Со слезами на глазах: ведущая 24 Канала щемяще напомнила о сборах для ВСУ
Украинские военные на фронте делают все возможное, чтобы отразить врага с нашей земли. Гражданским же необходимо так же делать все возможное для поддержки наших защитников.
Ведущая 24 Канала Екатерина Соляр напомнила о том, что сейчас обязанностью каждого украинца есть ежедневные доны на актуальные нужды военных. Ведь вкладываться в победу нужно сообща.
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Не забывать о тех, кто на фронте
Украинцы борются против соседнего государства не только в XXI веке. Борьба против оккупационной России продолжается тысячелетиями.
В начале полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года украинцы сплотились. Но нужно продолжать быть солидарными в нашей помощи ВСУ.
Мы не "каждый сам за себя", мы все вместе. Потому что на военных сейчас носочки, которые связала бабушка и передала, чтобы сынишки не мерзли. На каждом из них сейчас шлемы, "броники", на которые мы с вами собирали в феврале. Поэтому каждая их победа – это наша победа,
– подчеркнула Екатерина Соляр.
Поэтому каждая просьба военных – это просьба гражданских. Просьба о том, чтобы военных обеспечили их всем необходимым. Именно для этого каждый день нужно проверять собрание волонтеров, в частности Фонд 24 Канала, чтобы посмотреть и поддержать актуальные потребности нашей армии.
"Одни из главных потребностей нашей армии сейчас – это дроны, потому что это "глаза" или колеса, потому что это их возможность быстро покинуть позиции и сохранить собственные жизни", – отметила ведущая.
Именно поэтому еще раз просим от нас для наших военных. Фонд 24 Канала открыл сбор на автомобиль VW Amaro k с защитой от дронов для штурмового подразделения 3-го луганского пограничного отряда. Из требуемых 525 000 грн собрано уже 84% суммы.
Благодаря нашим донатам военным легче и, что самое главное, безопаснее выполнять боевые задания. Давайте вкладываться в победу вместе!
Екатерина Соляр обратилась к украинцам: смотрите видео
Как волонтеры в Украине и за рубежом помогают ВСУ
- Украинцы иногда поражают своими большими сердцами. Да, две пенсионерки из Прикарпатья откладывали средства по пенсии, чтобы купить военным два дрона-камикадзе.
- Семья в Великобритании собрала свыше миллион гривен в помощь украинцам. Они выходили на улицы Бирмингема с раскладным столом и динамиком, начиная мирную акцию. Начинали его с минуты молчания и сигналов воздушной тревоги.
- Однако стоит заметить, что работа волонтеров очень докучает России. Итак, чтобы дискредитировать украинское волонтерское движение, Россия вкладывает немало ресурсов. К сожалению, по словам Сергея Притулы, это работает. В конце концов это отражается на ослаблении способностей бойцов на фронте.