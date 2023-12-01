Со слезами на глазах: ведущая 24 Канала щемяще напомнила о сборах для ВСУ

Украинские военные на фронте делают все возможное, чтобы отразить врага с нашей земли. Гражданским же необходимо так же делать все возможное для поддержки наших защитников.

Ведущая 24 Канала Екатерина Соляр напомнила о том, что сейчас обязанностью каждого украинца есть ежедневные доны на актуальные нужды военных. Ведь вкладываться в победу нужно сообща.

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Не забывать о тех, кто на фронте

Украинцы борются против соседнего государства не только в XXI веке. Борьба против оккупационной России продолжается тысячелетиями.

В начале полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года украинцы сплотились. Но нужно продолжать быть солидарными в нашей помощи ВСУ.

Мы не "каждый сам за себя", мы все вместе. Потому что на военных сейчас носочки, которые связала бабушка и передала, чтобы сынишки не мерзли. На каждом из них сейчас шлемы, "броники", на которые мы с вами собирали в феврале. Поэтому каждая их победа – это наша победа,

– подчеркнула Екатерина Соляр.

Поэтому каждая просьба военных – это просьба гражданских. Просьба о том, чтобы военных обеспечили их всем необходимым. Именно для этого каждый день нужно проверять собрание волонтеров, в частности Фонд 24 Канала, чтобы посмотреть и поддержать актуальные потребности нашей армии.

"Одни из главных потребностей нашей армии сейчас – это дроны, потому что это "глаза" или колеса, потому что это их возможность быстро покинуть позиции и сохранить собственные жизни", – отметила ведущая.

Именно поэтому еще раз просим от нас для наших военных. Фонд 24 Канала открыл сбор на автомобиль VW Amaro k с защитой от дронов для штурмового подразделения 3-го луганского пограничного отряда. Из требуемых 525 000 грн собрано уже 84% суммы.

Присоединиться к сбору для военных вы можете любым удобным для себя способом. Все реквизиты можно найти по ссылке

Благодаря нашим донатам военным легче и, что самое главное, безопаснее выполнять боевые задания. Давайте вкладываться в победу вместе!

Екатерина Соляр обратилась к украинцам: смотрите видео

Как волонтеры в Украине и за рубежом помогают ВСУ