За самый большой донат: 24 Канал подарит "Флаг ожесточенности" с подписями всех ведущих
Неоднократно в эфирах 24 Канала можно было увидеть прикрепленные на одежде желтые ленты, символизирующие движение сопротивления на временно оккупированных территориях. Теперь эта маленькая желтая лента выросла и масштабировалась в целый "Флаг ожесточенности", который сможет получить человек, присоединившись к нашему сбору.
Силы обороны приближают украинскую победу, уничтожая врага. Мы в свою очередь можем сделать это, помогая нашей армии донатами, дронами, автомобилями и своей безумной верой и поддержкой, передает 24 Канал.
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Внутреннее сопротивление надо подкреплять действиями
Ежедневно люди в оккупации свидетельствуют, что ждут возвращения в Украину и чем длиннее оккупация, тем ожесточеннее должна быть наша борьба. Поэтому 24 Канал подготовил особый флаг, который символизирует длительное ожесточенное сопротивление украинцев, оказавшихся под оккупацией. Его передало движение сопротивления, а подписали все наши ведущие.
Мы хотели бы поддержать и сказать каждому на оккупированной украинской территории, что мы с вами, мы о вас не забыли, и мы обязательно вернем эти территории под контроль Украины. Наши люди снова будут дома,
– отметила ведущая 24 Канала Екатерина Соляр.
Наше внутреннее сопротивление должно быть подкреплено еще и военными средствами, необходимыми целями и всем тем, что поможет Украине вернуть свои территории. Ожесточенное сопротивление Крыма, Донетчины, Луганщины, Харьковщины, Запорожья и Херсонщины отражается на украинском флаге. Поэтому мы обращаемся к каждому с просьбой поддержать нашу борьбу и сделать ее видимой.
Как присоединиться к сбору и получить "Флаг ожесточенности"
За самый большой донат на наш сбор мы передадим вам сине-желтый флаг. Он особенный, ведь имеет элементы пикселя. Более того, таких флагов осталось всего несколько, один из них – у 24 Канала. Кроме этого, на флаге будут пожелания и подписи от всех ведущих.Важно! Сбор проводим для бойцов 421 отдельного стрелкового батальона, которые выполняют боевые задачи возле Бахмута. Недавно в их блиндаж залетел вражеский дрон – побило всю технику. В первую очередь им нужны тепловизор и прибор ночного видения. Бойцы просят такие же модели, как у них были. Поэтому наша цель – 297 000 грн. Донаты – по ссылке.
"Ребята очень рассчитывают на эту помощь. Поэтому мы договариваемся, что за самый большой донат вы получите флаг с подписями ведущих. Возможно, с этим флагом вы когда-то посетите освобожденные украинские города и села. По нему будет понятно, что вы один или одна из тех, кто поддерживал сопротивление внутри оккупированных территорий, и не только словом, но и конкретной помощью", – отметила Екатерина Соляр.
Обращаем внимание, что, отправляя средства, вам нужно оставить номер телефона в комментариях для того, чтобы мы могли с вами связаться. После завершения сбора мы увидим, чей донат был самый большой и этому человеку передадим флаг.
Для того, чтобы узнать, как все будет происходить, – следите за нашими соцсетями и эфирами. Флаг уже у нас, с вас – донаты, чтобы вместе мы смогли как можно быстрее собрать нужную сумму и выполнить просьбу наших защитников.
Как действует движение сопротивления на оккупированных территориях
- Российские захватчики планируют провести псевдовыборы на оккупированных территориях, но движение сопротивления не дает им этого сделать. Так в Новой Каховке 27 февраля вспыхнул штаб путинской партии "Единая Россия". Оккупанты не хотят признавать, что это сделали партизаны, поэтому во всем обвиняют беспилотники. В движении сопротивления отмечают, что каждый коллаборант, который помогает в "избирательном процессе", понесет наказание.
- В 10 годовщину оккупации Крыма активисту движения "Желтая лента" подняли украинский флаг над одной из вершин полуострова. Они отмечают, что вскоре наш флаг будет развеваться над всем Крымом. Для этого готовы продолжать сопротивление и делать все, чтобы приблизить этот день.
- Благодаря движению сопротивления, украинский флаг взвился и в Донецкой области, а именно в оккупированной Макеевке, в День соборности 22 января 2024 года. Его установили на терриконе, с которого видно дорогу из Донецка до границы с Россией. Оккупанты, которые ежедневно проезжали этим путем, смогли его увидеть.