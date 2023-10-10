Банкинг разрывается: Притула рассказал, что можно получить за самый большой донат на новый сбор
Утром 10 октября в Украине запустили новый сбор на закупку беспилотников. Акция получила символическое название "Можем повторить" в память о сборе в прошлом году.
Волонтер, основатель благотворительного фонда Сергей Притула рассказал 24 Каналу детали нового сбора и призвал людей приобщаться к нему.
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"Мы задались целью собрать 175 миллионов гривен, чтобы закупить 100 БПЛА-камикадзе с радиусом действия – 800 километров и полезной нагрузкой – 30 килограммов", – отметил Притула.
Украинцы "могут повторить" масштабный сбор на дроны: смотрите видео 24 Канала
По его словам, крайне важно наладить бесперебойное производство дронов, ведь они доказали свою эффективность против российских оккупантов и их техники.
Речь идет именно о беспилотниках украинского производства "Морок", которые защитники успешно применяли.
Как присоединиться к сбору и что за это можно получить
"У меня теперь смс-банкинг разрывается – и это очень положительный сигнал", – сказал Притула.
- Независимо от суммы пожертвования 30 человек могут получить брендированные футболки с дроном и огненным "хлопком".
- Компании, которые задонатят от миллиона гривен, отметят на ресурсах Сергея Притулы, Сергея Стерненко и Игоря Лаченкова.
- Те, кто задонатит 1,75 миллиона, получит индивидуальную фотосессию с оплаченным бортом.
- Те, кто задонатит наибольшую сумму, сможет лично встретиться с организаторами сбора.
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Детальнее о сборе прошлого года
- После массированных российских обстрелов 10 октября 2022 года Сергей Притула и Сергей Стерненко объявили сбор на месть врагу. Активисты планировали собрать 100 миллионов гривен.
- Однако удалось собрать гораздо больше – 352 миллиона гривен. За 100 миллионов гривен купили 50 дронов-камикадзе RAM II с наземными станциями.
- Впоследствии стало известно, что 252 миллиона гривен направили на закупку дронов "Бобер", способных поражать цели на расстоянии 700 километров.