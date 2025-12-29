Об этом в эфире 24 Канала отметил израильский военный обозреватель Давид Шарп, подчеркнув, что важно обратить внимание на заявленное немалое количество потерь в результате такого удара.

БпЛА доказывают свою эффективность

Более 120 бойцов 14-й бригады спецназначения ГРУ были ликвидированы во время атаки СБС в населенном пункте Бердянское в Донецкой области. В результате проведенной разведывательно-ударной операции по командному пункту и местам дислокации личного состава противника погиб 51 человек, еще 74 получили ранения, также есть пропавшие без вести.

Мы видели видео попадания беспилотных летательных аппаратов. То есть, это не были баллистические или крылатые ракеты. Это очень интересно, потому что достичь таких больших потерь, не поразив неожиданно очень мощными средствами – крайне сложная задача. Если цифры подтвердятся, то это большой успех,

– подчеркнул Шарп.

Тем более, по его словам, когда говорится о дистанционном ударе. Военный обозреватель отметил качественную работу украинской разведки, которой стало известно о месте расположения российских спецназовцев, и эффективности оружия, которое использовали для атаки Силы беспилотных систем Украины.

Какие еще операции провели СБС?