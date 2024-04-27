СБУ атаковала военный аэродром и два НПЗ в Краснодарском крае России, – источники
В Краснодарском крае России ночью 27 апреля были атакованы два нефтеперерабатывающих завода: Славянский и Ильский. В конце концов, стало известно, что это была работа Службы безопасности.
По данным источников 24 Канала, кроме двух НПЗ, "хлопок" также посетил военный аэродром "Кущевск" в Краснодарском крае. Объекты были атакованы дронами СБУ.
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Атаку на НПЗ и аэродром осуществила СБУ с помощью дронов
Собеседники сообщили, что атаку на аэродром "Кущевск" в Краснодарском крае организовала СБУ и совместно с Силами обороны. Там размещались десятки военных самолетов, РЛС и средства РЭБ врага.
СБУ продолжает эффективно отрабатывать по военным и инфраструктурным объектам в тылу врага, снижая потенциал России для ведения войны. В страны-террориста "хлопок" пылает и будет палаты,
– подчеркнул источник.
Кроме того, дроны СБУ ударили по ректификационным и атмосферным колоннам Ильского и Славянского НПЗ на Кубани. Это ключевые технологические объекты заводов. По данным источников, после попаданий на аэродроме и НПЗ начались пожары и эвакуация персонала.
Обратите внимание! На Ильском НПЗ уже не впервые раздаются взрывы, и происходят пожары. Так, 9 февраля 2024 года на нефтеперерабатывающем заводе также был "хлопок", впоследствии стало известно, что это была операция СБУ, которая применила дроны для атаки на завод.
Кроме того, Славянский НПЗ также не в первый раз атакуют. В частности, 17 марта 2024 года на этом заводе также были взрывы и вспыхнул масштабный пожар. Тогда россияне слышали не менее 7 громких взрывов.
В России была неспокойная ночь
- К утру 27 апреля в Краснодарском крае России очевидцы сообщали о громких звуках взрывов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в регионе якобы сбили дроны.
- Глава Славянского района Роман Синяговский сообщил, что на их нефтеперерабатывающем предприятии "Славянск-ЭКО" после атаки вспыхнул пожар. Российские телеграм-каналы писали, что дроны также атаковали битумный завод и Ильский нефтеперерабатывающий завод.
- В конце концов, российское министерство обороны утром 27 апреля сообщило, что противовоздушная оборона "сбила" и "перехватила" над территорией Краснодарского края шестьдесят шесть "украинских" БПЛА. Еще два беспилотника были якобы уничтожены над Крымским полуостровом.