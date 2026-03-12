СБУ вгатила по одному из крупнейших нефтяных узлов на юге России - НПС "Тихорецк"
Украинские беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию "Тихорецк" в Краснодарском крае России. После попадания на объекте вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщили источники 24 Канала в СБУ.
Что известно об атаке?
Беспилотники Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины поразили инфраструктуру нефтеперекачивающей станции "Тихорец" в Краснодарском крае. Объект является одним из самых больших нефтяных узлов на юге России.
На территории узла расположены крупная нефтебаза и терминал, которые играют немаловажную роль в логистике российского топлива и нефтепродуктов.
По данным источников, беспилотники попали в инфраструктуру станции, после чего там разразился масштабный пожар. Известно о нескольких очагах возгорания, вероятно, горят резервуары с топливом.
Российские власти подтвердили атаку на объект и сообщили, что к ликвидации пожара привлекли 26 единиц техники.
Что известно о других атаках на важную инфраструктуру России?
Силы обороны 10 марта попали пятью ракетами по заводу Кремний Эл в Брянске. Завод получил серьезные повреждения. Восстановление цеха без полной реконструкции почти невозможно. Поэтому это фактически делает его невозможным для эксплуатации.
Украинские бойцы нанесли удары по трем российским ЗРГК "Панцирь-С1" и мобильной огневой группе в Крыму. Также были уничтожены российский десантный катер проекта "БК-16" и инфраструктура на аэродроме Кировское.
Силы обороны Украины повредили два российских фрегата "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" во время атаки на военно-морскую базу в Новороссийске 2 марта 2026 года. Атака на российскую базу с использованием более 200 беспилотников привела к значительным разрушениям.