В Днепре работники Службы безопасности разоблачили преступников, которые взломали закрытую электронную систему судебных решений. Они передавали информацию об обысках криминальным элементам.

Одному из организаторов схемы уже сообщили о подозрении. Следователи устанавливают всех причастных к махинации лиц. К теме В Одессе врачи требовали деньги за бесплатные операции, – СБУ Что известно о схеме и ее организаторах Схему организовали несколько адвокатов вместе с районным судьей.

Дельцы в схеме незаконно получили электронные доступы к закрытому реестру судебных решений.

Их клиентами были руководители криминальных группировок.

Преступников интересовала информация о запланированных следственных действиях: в частности об обысках и задержаниях.

СБУ задержало преступников, взломавших закрытый реестр судебных решений / Фото СБУ Злоумышленники передавали информацию криминалитету: те успевали уничтожить вещественные доказательства или скрывались от следствия.

У нарушителей обнаружили распечатки судебных решений и средства коммуникации.

Открыто уголовное производство о незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда.

Поскольку эти действия выполнялись в сговоре, участникам схемы может грозить от 3 до 6 лет заключения.

Задержание преступников / Фото СБУ