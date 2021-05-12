Одни преступники прикрывали других: СБУ разоблачила лиц, которые сливали информацию об обысках
В Днепре работники Службы безопасности разоблачили преступников, которые взломали закрытую электронную систему судебных решений. Они передавали информацию об обысках криминальным элементам.
Источник:СБУ
Одному из организаторов схемы уже сообщили о подозрении. Следователи устанавливают всех причастных к махинации лиц.
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Что известно о схеме и ее организаторах
- Схему организовали несколько адвокатов вместе с районным судьей.
- Дельцы в схеме незаконно получили электронные доступы к закрытому реестру судебных решений.
- Их клиентами были руководители криминальных группировок.
- Преступников интересовала информация о запланированных следственных действиях: в частности об обысках и задержаниях.
СБУ задержало преступников, взломавших закрытый реестр судебных решений / Фото СБУ
- Злоумышленники передавали информацию криминалитету: те успевали уничтожить вещественные доказательства или скрывались от следствия.
- У нарушителей обнаружили распечатки судебных решений и средства коммуникации.
- Открыто уголовное производство о незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда.
- Поскольку эти действия выполнялись в сговоре, участникам схемы может грозить от 3 до 6 лет заключения.
Задержание преступников / Фото СБУ
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