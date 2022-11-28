СБУ обезвредила вражескую агентуру, наводившую российские ракеты на школы
Источник:СБУ
Служба безопасности Украины продолжает осуществлять свои обязанности и задерживает вражеских агентов. В этот раз злоумышленники наводили российские ракеты на школы в Славянске.
СБУ задержала двух вражеских агентов, "работавших" в Славянске
СБУ задержала еще двух агентов России во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донбасса. Как известно, злоумышленники собирали разведданные о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений Сил обороны на территории региона.
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Они передавали агрессору локации социальных объектов, в частности общеобразовательных учебных заведений в Славянске. Полученные сведения оккупанты планировали использовать для осуществления прицельных ракетных ударов по украинскому городу.
Однако сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали обоих российских агентов на попытке передачи разведывательной информации.
Корректировщиками оказались двое местных жителей, работавших на подконтрольную спецслужбам РФ "народную милицию днр".
Коммуникацию поддерживали через анонимные мессенджеры, а для передачи закрытых данных использовали специально созданный чат-бот. Один из информаторов даже для конспирации назвал свой аккаунт женским именем. Свои текстовые "отчеты" дополняли фотоматериалами и подробным описанием.
Правоохранители провели обыски по местам нахождения обоих злоумышленников. Там были обнаружены мобильные телефоны и ноутбуки с доказательствами. В настоящее время фигурантам сообщили о подозрениях. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.
Что нашли во время обысков / Фото СБУ
Задержали и учителя физики, сливавшего позиции войск ВСУ
Кроме того, в Офисе Генпрокурора сообщили, что правоохранители задержали учителя физики из Славянска, сливавшего позиции войск ВСУ. С марта по октябрь мужчина делал это с собственного аккаунта через мессенджер.
Информацию он также присылал в чат-бот так называемой "народной милиции днр". Жителя Славянска задержали без права внесения залога.
СБУ провела обыски в УПЦ МП
- Из-за прославления "русского мира" Киево-Печерская лавра вляпалась в скандал. Служба безопасности Украины провела обыски в помещении монастыря, а также в ряде других храмов УПЦ МП.
- Во время обысков в Черновцах СБУ застала секретаря епархии УПЦ МП с обнаженным парнем. Впоследствии оказалось, что это несовершеннолетний, поющий в местном хоре.
- Напомним, что говорится о скандале с молитвой в Киево-Печерской лавре. Тогда по сети разлетелось видео, на котором можно было увидеть, что в храме молятся как за страну-агрессорку, так и за оккупантов.
- На фоне последних событий народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" внесли в Верховную Раду законопроект. В нем говорится о запрете деятельности русской православной церкви на территории Украины.
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