Считают ли реальной в США угрозу нападения России на НАТО

Соединенные Штаты пока не рассматривают информацию о нападении России на НАТО как реальную угрозу. Речь о ближайшей перспективе.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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"Сейчас мы не видим такой угрозы. Конечно, Россия сосредоточена, если не сказать "зациклена" в Украине. Мы не видим непосредственной угрозы для НАТО, для восточного фланга, не видим на данный момент", – заявил он.

По его словам, российский президент Владимир Путин недвусмысленно дает понять, что не хочет, чтобы Альянс НАТО был сильным, чтобы он расширялся.

Угроза все же возможна

"Он также дает понять, что рассматривает войну, которую он ведет в Украине, как битву между Россией и Западом, или что это США против России, или даже Россия против НАТО. Мы должны серьезно относиться к его риторике, что мы и делаем. Именно поэтому мы последовательно укрепляем наше присутствие на восточном фланге НАТО", – отметил Кирби.

И добавил, что президент США Джо Байден "направил в Европу дополнительно 25 тысяч военнослужащих и не менял этого решения в течение 2 лет".

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