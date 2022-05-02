Сегодня согласовали второй зеленый коридор из Мариуполя в Запорожье

В понедельник, 2 мая, согласовали второй зеленый коридор из Мариуполя. Мирное население будут эвакуировать из заблокированного города в Запорожье.

Украинская сторона продолжает эвакуировать мирное население из заблокированного оккупантами Мариуполя. Так, глава Запорожской ВГА Александр Старух рассказал об открытии второго зеленого коридора.

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2 мая украинцев будут эвакуировать из Мариуполя

Открыть еще один зеленый коридор из Мариуполя удалось с помощью ООН и Красного Креста. Вывозить мирное население будут по маршруту Мариуполь – Запорожье.

Колонны автобусов будут следовать через Бердянск (Луначарское кольцо), Токмак и Васильевку. Выходите и ждите колонну по ходу движения транспорта!,

– призвал Старух.

Утром, 2 мая, стало известно о еще двух дополнительных локациях, на которых желающие эвакуироваться смогут подсесть в автобусы. Что же касается горожан, которые выбираются на собственном транспорте, то их просят становиться в конец колонны.

Что известно об эвакуации мирного населения из Мариуполя

Отметим, что более месяца российские захватчики срывали все возможные гуманитарные коридоры из Мариуполя. Поэтому местному населению приходилось выбираться на личном транспорте, рискуя жизнью. Последние несколько дней нарабатывался механизм, который позволил бы организованно эвакуировать мирное население. И его наконец воплотили в жизнь.

Уже известно, что за минувшие сутки удалось вывезти более 100 человек, которые скрывались в подвалах металлургического комбината "Азовсталь". Его, отметим, ежедневно обстреливали российские захватчики. Президент Владимир Зеленский отметил, что организация таких коридоров для эвакуации – один из элементов переговоров с российской стороной.

Министр Ирина Верещук добавила, что наше государство будет делать все возможное для эвакуации каждого воина и гражданского жителя из Мариуполя. Поэтому операция не завершится до тех пор, пока цели украинской стороны не будут достигнуты. Ведь для нашей страны важно спасти украинцев.

В сети уже появились кадры по спасению людей на комбинате "Азовсталь". Военные из полка "Азов" совместно с их командиром Денисом Прокопенко взяли на себя чрезвычайно важную часть миссии по эвакуации.

В то же время полковник Денис Шлега отметил, что российские оккупанты коварства своего не теряют. После того как последний гражданский выбрался из "Азовстали", военные страны-агрессора открыли по комбинату огонь.

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