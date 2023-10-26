Россияне убили 16-летнего парня в Сумской области: Клименко рассказал подробности
Источник:Игорь Клименко
В Сумской области погиб подросток в результате российской агрессии. Оккупанты убили парня возле его дома.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил в своих соцсетях, что российские оккупанты обстреляли село Пожня в Сумской области. По населенному пункту работала вражеская артиллерия.
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Что рассказал Клименко
Глава МВД дал понять, что подросток погиб на месте из-за российских артиллеристов.
Около 13:00 вражеская артиллерия накрыла погибшего прямо на крыльце собственного дома,
– сказал Клименко.
По его словам, российские оккупанты также уничтожили частные дома местных жителей. Министр подчеркнул, что Россия обязательно понесет ответственность за очередное нападение на гражданских.
Россияне продолжают убивать украинских детей
- Недавно захватчики атаковали Бериславский район Херсонской области, в результате чего погиб ребенок 2010 года рождения. Еще один несовершеннолетний получил ранения, а также пострадали двое взрослых.
- Как сообщалось ранее, россияне обстреляли из РСЗО "Смерч" село Богатырь в Донецкой области. Оккупанты забрали жизнь у 11-летнего мальчика, у которого за двое суток до этой атаки был день рождения. Его мама и брат выжили, но получили ранения.
- Напомним, во время одного из российских обстрелов Сумщины 13-летняя девочка получила серьезные ранения. Ее госпитализировали, но, к сожалению, ребенок умер по дороге в больницу.