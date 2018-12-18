15:26
18 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Челябинский Париж. Рэп, наркотики и Путин
      Вєсті Кремля
      21:29, 17 декабря
      Вести.UA: новый "бюджетный" отдых Луценко. Расследование Ляшко
      Вєсті.UA
      19:54, 17 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, сегодня
      Вспомнить Все. Запрещенное кино
      Згадати все
      14:28, 17 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Психология
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Семейные ссоры способствуют долголетию, но при одном условии

      81 Читати новину українською
      Семейные ссоры способствуют долголетию, – ученые
      Семейные ссоры способствуют долголетию, – ученые / moneycrashers.com

      Американские психологи из Университета Аризоны выясняли, как реакции на ситуации, которые провоцируют гнев, связаны со здоровьем.

      Результаты исследования, которое длилось 32 года, опубликовали в журнале Psychosomatic Medicine. В нем приняло участие 194 семейные пары.

      Читайте также: 5 роковых ошибок женщин в начале отношений

      Статистика свидетельствует, что чем чаще партнеры сдерживали собственный гнев во время семейных ссор, тем меньше жили, чаще болели и быстрее умирали. При этом "уступчивые" мужчины страдали почти в 2 раза чаще, чем "сдержанные" женщины.

      via GIPHY

      Ситуации, когда мужчина и женщина сосуществуют мирно, не досадуя друг на друга, ученые в расчет не брали. Реакции супругов могут очень отличаться: одни могут легко устроить истерику, другие подавляли свой гнев. Но когда пара по-разному реагировала на проблемы, то это плохо влияло на здоровье.

      Эксперты убедились: залог здоровья и долголетия – правильные ссоры. А правильными они становятся тогда, когда оба участника – муж и жена ссорятся примерно с одинаковой интенсивностью. То есть, симметрично отвечают на аргументы другой стороны, а не подавляют свой гнев – быстрее прийти к примирению.

      Другими словами, в семейной жизни "хороший скандал лучше плохого мира", в физике это "действие равно противодействию".

      via GIPHY

      Вывод ученых: ссоры между супругами должны быть на одном эмоциональном уровне, в таком случае они поспособствуют долголетию.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Долголетия Психология
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Разбираешься в крафте: Ответь на вопросы и выигрывай подарки
      14 декабря , 09:59 Разбираешься в крафте: Ответь на вопросы и выигрывай подарки
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук