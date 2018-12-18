Семейные ссоры способствуют долголетию, но при одном условии
Американские психологи из Университета Аризоны выясняли, как реакции на ситуации, которые провоцируют гнев, связаны со здоровьем.
Результаты исследования, которое длилось 32 года, опубликовали в журнале Psychosomatic Medicine. В нем приняло участие 194 семейные пары.
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Статистика свидетельствует, что чем чаще партнеры сдерживали собственный гнев во время семейных ссор, тем меньше жили, чаще болели и быстрее умирали. При этом "уступчивые" мужчины страдали почти в 2 раза чаще, чем "сдержанные" женщины.
Ситуации, когда мужчина и женщина сосуществуют мирно, не досадуя друг на друга, ученые в расчет не брали. Реакции супругов могут очень отличаться: одни могут легко устроить истерику, другие подавляли свой гнев. Но когда пара по-разному реагировала на проблемы, то это плохо влияло на здоровье.
Эксперты убедились: залог здоровья и долголетия – правильные ссоры. А правильными они становятся тогда, когда оба участника – муж и жена ссорятся примерно с одинаковой интенсивностью. То есть, симметрично отвечают на аргументы другой стороны, а не подавляют свой гнев – быстрее прийти к примирению.
Другими словами, в семейной жизни "хороший скандал лучше плохого мира", в физике это "действие равно противодействию".
Вывод ученых: ссоры между супругами должны быть на одном эмоциональном уровне, в таком случае они поспособствуют долголетию.
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