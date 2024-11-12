Сердца, полные света: история семьи Кулик, которую убила Россия в Кривом Роге

Семью Куликов из Кривого Рога убила российская ракета, оставив в живых только отца. Они былы частью местной церкви и активно помогали обездоленным.

11 ноября по Кривому Рогу попала российская баллистическая ракета "Искандер-М", которая разрушила целый подъезд пятиэтажного жилого дома. В результате этого инцидента погибла вся семья Куликов, кроме отца, Максима. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на BBC.

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Как погибла мать с тремя детьми

Под завалами оказались жена Максима 32-летняя Елена и трое детей – двухмесячная Ульяна, почти трехлетний Демид и десятилетний Кирилл. Возле разрушенного дома местные жители оставляют цветы и игрушки в память о погибшей семье, которую знали как очень добрых, светлых людей.

Люди приносят игрушки к разрушенному дому / Александр Вилкул

Воздушная тревога звучала над городом в понедельник утром. Елена и ее трое детей остались дома, когда ракета ударила в их квартиру на третьем этаже. Максим чудом выжил, потому что находился на кухне и оказался на втором этаже после обвала.

Я была на работе, услышала взрыв, начала звонить – не отвечают. Приехала и увидела такое бедствие,

– вспоминает бабушка семьи, Ирина.

Российская ракета попала в дом в Кривом Роге / ГСЧС Днепропетровщины

Вечером 11 ноября спасатели достали тело Елены, а к утру 12 ноября нашли и тела детей.

Что известно о семье

Знакомые семьи Куликов вспоминают их как людей с большим сердцем. Елена работала на предприятии "Стил Сервис" и была в декретном отпуске с рождением маленькой Ульяны, о которой семья так долго мечтала.

Елена Кулик погибла во время атаки России на Кривой Рог / Александр Вилкул

Максим работает диспетчером на железной дороге комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" и вместе с мамой является активным членом религиозной общины. Семья активно помогала обездоленным людям, раздавая обеды бездомным и посещая детей в приютах.

Обратите внимание! Церковный евангелист Николай Королюк подчеркнул, что Максим и Елена были образцовой семьей, которая всегда помогала другим, и за них молятся религиозные общины как в Украине, так и за рубежом.

Максим Кулик и его погибший сын Кирилл / ТРК "Рудана"

Прощание с семьей Куликов запланировано на четверг в молитвенном доме, а жители Кривого Рога будут помнить их как "очень светлых людей" – тех, кто умел нести добро в жизнь других.

Вражеский обстрел Кривого Рога 11 ноября