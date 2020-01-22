Сенат США установил процедуру проведения импичмента над Трампом

Сенат США принял процедуру проведения процесса импичмента над президентом Дональдом Трампом. Эту процедуру ранее предложил спикер Митч Макконнелл, представляющий Республиканскую партию.

Как сообщает CNN, голосование проходило после почти 13 часов дебатов. В конце концов голоса разделились по партийному признаку: 53 республиканца поддержали предложенные правила, зато 47 демократов высказались против.

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Согласно принятой резолюции, конгрессмены должны представить все документы по импичменту до 9:00 (16:00 по Киеву) среды 22 января. Зато сторона президента должна дать свой ответ на них до 11:00 (18.00). Прения сторон начнутся в 13:00 (21:00). Во время них стороне обвинения, а затем стороне защиты дадут по две сессии сената (24 часа чистого времени).

После этого у сенаторов будет всего 16 часов для того, чтобы задать вопрос сторонам, которым, в свою очередь, потом дадут еще 4 часа на дебаты. Вопросы сенаторы могут задавать только в письменной форме через судью Джона Робертса.

Резолюция также установила правила вызова свидетелей или дополнительных документов: решать эти вопросы предлагают путем голосования в Сенате. Перед выступлением свидетели должны будут дать письменные показания под присягой.

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Что еще известно о процедуре импичмента Трампа

19 декабря за импичмент Трампа проголосовали в Палате представителей. В частности, в рамках процедуры утвердили две статьи обвинения.

Первая статья обвинения, очевидно, касается вероятного давления Трампа на Президента Украины Владимира Зеленского с целью заставить его начать расследование, направленное против одного из политических оппонентов президента США – Джозефа Байдена.

Вторая статья обвинения касается расследования Конгресса о незаконных действиях Трампа. Она связана с недопуском сотрудников Белого дома к слушаниям по делу импичмента, предоставлением администрацией Трампа документов конгрессменам, а также запугиванием отдельных свидетелей, которые выступали перед Конгрессом.

21 января дело об импичменте Трампа передали в Сенат. Также к присяге привели главу Верховного суда Джона Робертса, который будет председательствовать на процессе. А сенаторы, со своей стороны, будут выполнять обязанности присяжных. Сторону обвинения представят семь конгрессменов-демократов во главе с Адамом Шиффом.

Для устранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Правда большинство в Сенате составляют республиканцы (53 места из 100), а они не намерены выносить импичмент Трампу. Таким образом, вероятность импичмента Трампа фактически сводится к нулю.

Дональд Трамп стал четвертым президентом в истории, по которому начали процедуру импичмента. Правда раньше ни одного американского президента не отстранили от должности в рамках импичмента.

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