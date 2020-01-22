Сенат США встановив процедуру проведення імпічменту над Трампом

Сенат США ухвалив процедуру проведення процесу імпічменту над президентом Дональдом Трампом. Цю процедуру раніше запропонував спікер Мітч Макконнел, який представляє Республіканську партію.

Як повідомляє CNN, голосування проходило після майже 13 годин дебатів. Зрештою голоси розділилися за партійною ознакою: 53 республіканці підтримали запропоновані правила, натомість 47 демократів висловилися проти.

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Відповідно до прийнятої резолюції, конгресмени повинні представити всі документи щодо імпічменту до 9:00 (16:00 за Києвом) середи 22 січня. Натомість сторона президента має дати свою відповідь на них до 11:00 (18.00). Дебати сторін розпочнуться о 13:00 (21:00). Під час них стороні обвинувачення, а потім стороні захисту дадуть по дві сесії сенату (24 години чистого часу).

Після цього у сенаторів буде загалом 16 годин для того, щоб поставити питання сторонам, яким, зі свого боку, потім дадуть ще чотири години на дебати. Питання сенатори можуть ставити лише у письмовій формі через суддю Джона Робертса.

Резолюція також встановила правила виклику свідків або додаткових документів: вирішувати ці питання пропонують шляхом голосування в Сенаті. Перед виступом свідки повинні будуть дати письмові свідчення під присягою.

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Що ще відомо про процедуру імпічменту Трампа

19 грудня за імпічмент Трампа проголосували у Палаті представників. Зокрема, у межах процедури затвердили дві статті обвинувачення.

Перша стаття обвинувачення, вочевидь, стосується ймовірного тиску Трампа на Президента України Володимира Зеленського з метою змусити його почати розслідування, спрямоване проти одного з політичних опонентів президента США — Джозефа Байдена.

Друга стаття обвинувачення стосується розслідування Конгресу щодо незаконних дій Трампа. Вона є пов’язаною з недопуском працівників Білого дому до слухань у справі імпічменту, ненаданням адміністрацією Трампа документів конгресменам, а також залякуванням окремих свідків, які виступали перед Конгресом.

21 січня справу щодо імпічменту Трампа передали в Сенат. Також до присяги привели голову Верховного суду Джона Робертса, який головуватиме на процесі. А сенатори, зі свого боку, виконуватимуть обов'язки присяжних. Сторону обвинувачення представлять сім конгресменів-демократів на чолі з Адамом Шиффом.

Для усунення президента від влади буде потрібно дві третини голосів сенаторів. Щоправда більшість у Сенаті становлять республіканці (53 місця зі 100), а вони не мають наміру виносити імпічмент Трампу. Таким чином, імовірність імпічменту Трампу фактично зводиться до нуля.

Дональд Трамп став четвертим президентом у історії, щодо якого розпочали процедуру імпічменту. Щоправда раніше жодного американського президента не усунули з посади у межах імпічменту.

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