В преддверии визита президента Украины в США сенатор-республиканец Джей Ди Венс сделал скандальное заявление. Оно касалось оккупированных Россией украинских земель.

В эфире телеканала CNN сенатор из штата Огайо заявил 11 декабря, что Украине, вероятно, придется уступить некоторые территории России. Он пытался объяснить свою позицию, пишет 24 Канал.

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Что заявил сенатор относительно Украины

Американский сенатор Джей Ди Вэнс заявил, что он против предоставления Украине дополнительной помощи. Он ведь сказал, что не верит в то, что Киев когда-нибудь сможет побороть Россию.

Политик спросил, почему отправка миллиардной помощи Украине поможет ей на этом этапе войны против России, учитывая, что предыдущая помощь, дескать, не помогла завершить войну.

В интересах США принять то, что Украине придется уступить россиянам некоторые территории, и мы должны завершить эту войну. Но когда я думаю о великой человеческой трагедии здесь, сотни тысяч невинных были убиты в этом конфликте. То, что в наших и в их интересах – это остановить убийства,

– сказал сенатор.

Он также добавил, что все знают – война будет всегда заканчиваться переговорами.

"Идея о том, что Украина собирается отбросить Россию обратно к границе 1991 года, была абсурдной, на самом деле никто в это не верил", – заявил Джей Ди Вэнс.

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