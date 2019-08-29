Сенцов впервые за долгое время не позвонил матери: детали

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов впервые за долгое время не позвонил матери, хотя раньше всегда связывался с ней в конце каждого месяца.

Об этом рассказала мать осужденного Людмила Сенцова, отметив, что 28 августа был месяц после того, как он звонил ей в последний раз, сообщают "Крым.Реалии".

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"А он ровно через месяц на 20 минут начинает звонить, но вчера не позвонил. Ждала сегодня, думаю, может... Звонка нет. Я слышала только одно: будет какой-то обмен 33 на 33. Олег в этот список не вошел. Сказали так, вот я слышала так", – отметила мама Сенцова.



Людмила Сенцова

Когда я разговаривала с киевлянами позавчера, сказали, что он в Лабытнанги в тюрьме, в той же колонии. Нигде никакого движения. От Олега пришло, у меня день рождения был 12 августа, заказное письмо. Думаю, что такое. Он открытку послал. Впервые за все 5 лет с поздравлениями и написал: "Мама, ты верь, мы скоро обнимемся". Вот это было написано,

– рассказала Людмила Сенцова.

Российские СМИ сообщают, что Олега Сенцова вывезли из колонии в Лабытнанги в Бутырскую тюрьму в Москве.

Анонимный собеседник сообщил российскому агентству Интерфакс, что Олега Сенцова действительно доставили в Москву и поместили в СИЗО-2, известное как Бутырская тюрьма, в рамках процесса обмена с Украиной.

Руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского освободили из-под ареста 28 августа под личное поручительство. В ГПУ утверждали, что освобождение произошло в рамках обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной в формате "35 на 35".

Заметим, что обмен заключенными лицами между Украиной и Россией перенесли на неопределенный срок. Ранее ожидалось, что он пройдет 28-29 августа в формате 33 на 33. Адвокат заключенных сказал, что президент просто не издал указ о помиловании.

Новоизбранный народный депутат Ахтем Чийгоз, которого оккупационная власть Крыма удерживала в 2015-2017 году за якобы организацию массовых беспорядков на полуострове, анонсировал освобождение удерживаемых в России украинских политзаключенных уже в пятницу, 30 августа.

Обмен Вышинского на Сенцова: что об этом известно

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что выполнение Россией приказа трибунала ООН об освобождении украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом о готовности к прекращению "конфликта" с Украиной. Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом.

В ответ на это Кремль заявил, что первым шагом для возобновления диалога Москвы и Киева могло бы стать возвращение в РФ редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, а не освобождение украинских ребят, как говорил Зеленский.

Киев с интересом воспринял это заявление и ответил, что Украина может освободить Вышинского в обмен на пленника Кремля, режиссера Олега Сенцова. Но освобождение должно происходить одновременно.

Юридически осуществить такой обмен невозможно. Причина – Вышинский имеет украинское гражданство.

Что известно о заключении Сенцова в России?10 мая 2014 года Олега Сенцова вместе с активистом Александром Кольченко задержали в аннексированном Крыму. Российские оккупанты обвинили их в подготовке терактов. В 2015 году режиссера приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Кольченко – к 10 годам.



В 2018 году Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных Кремля. Голодовка длилась 145 дней, но политзаключенный вынужден был ее прекратить из-за угрозы принудительного кормления. Сенцов также написал завещание на творчество в случае смерти. В 2018 году его наградили премией Сахарова "За свободу мысли". Награду в помещении Европарламента вместо пленника забрала его сестра Наталья Каплан.