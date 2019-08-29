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      Сенцов вперше за довгий час не зателефонував матері: деталі

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      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / Фото з відкритих джерел

      Незаконно засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов вперше за довгий час не подзвонив матері, хоча раніше завжди зв'язувався з нею в кінці кожного місяця.

      Про це розповіла мати в'язня Людмила Сенцова, зазначивши, що 28 серпня був місяць після того, як він дзвонив їй востаннє, повідомляють "Крим.Реалії".

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      "А він рівно через місяць на 20 хвилин починає дзвонити, але вчора не подзвонив. Чекала сьогодні, думаю, може... Дзвінка немає. Я чула тільки одне: буде якийсь обмін 33 на 33. Олег в цей список не ввійшов. Сказали так, ось я чула так", – зазначила мама Сенцова.

      сенцов заручники
      Людмила Сенцова

      Коли я розмовляла з киянами позавчора, сказали, що він у Лабитнангі в тюрмі, в тій самі колонії. Ніде ніякого руху. Від Олега прийшов, у мене день народження був 12 серпня, рекомендований лист. Думаю, що таке. Він листівку послав. Уперше за всі 5 років з поздоровленнями і написав: "Мамо, ти вір, ми скоро обіймемося". Ось це було написано,
      – розповіла Людмила Сенцова.

      Російські ЗМІ повідомляють, що Олега Сенцова вивезли з колонії у Лабитнангі до Бутирської в'язниці в Москві. 

      Анонімний співрозмовник повідомив російському агентству Интерфакс, що Олега Сенцова справді доправили до Москви й помістили в СІЗО-2, відомий як Бутирська в'язниця, у рамках процесу обміну з Україною.

      Керівника "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського звільнили з-під арешту 28 серпня під особисту поруку. У ГПУ стверджували, що звільнення відбулося у межах обміну утримуваних осіб між Росією та Україною у форматі "35 на 35".

      Зауважимо, що обмін увʼязненими особами між Україною та Росією перенесли на невизначений термін. Раніше очікувалось, що він пройде 28-29 серпня у форматі 33 на 33. Адвокат ув'язнених сказав, що президент просто не видав указ про помилування.

      Новообраний народний депутат Ахтем Чийгоз, якого окупаційна влада Криму утримувала у 2015-2017 році за начебто організацію масових заворушень на півострові, анонсував звільнення утримуваних в Росії українських політв'язнів вже в п'ятницю, 30 серпня.

      Обмін Вишинського на Сенцова: що про це відомо

      Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що виконання Росією наказу трибуналу ООН про звільнення українських моряків і кораблів може стати першим сигналом про готовність до припинення "конфлікту" з Україною. Таким чином Росія може зробити крок до розблокування переговорів і вирішення створених нею проблем у цивілізований спосіб.

      У відповідь на це Кремль заявив, що першим кроком для відновлення діалогу Москви і Києва могло б стати повернення до РФ редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського, а не звільнення українських хлопців, як говорив Зеленський.

      Київ з цікавістю сприйняв таку заяву і відповів, що Україна може звільнити Вишинського в обмін на бранця Кремля, режисера Олега Сенцова. Але звільнення має відбуватися одночасно.

      Юридично здійснити такий обмін неможливо. Причина – Вишинський має українське громадянство.

      Що відомо про ув’язнення Сенцова в Росії?10 травня 2014 року Олега Сенцова разом з активістом Олександром Кольченком затримали в анексованому Криму. Російські окупанти звинуватили їх у підготовці терактів. У 2015 році режисера засудили до 20 років позбавлення волі у колонії суворого режиму, Кольченка – до 10 років.

      У 2018 році Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх політв'язнів Кремля. Голодування тривало 145 днів, але політв’язень змушений був його припинити через загрозу примусового годування. Сенцов також написав заповіт на творчість у разі смерті. У 2018 році його нагородили премією Сахарова "За свободу думки". Відзнаку в приміщенні Європарламенту замість бранця забрала його сестра, Наталка Каплан.

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      Теги: Новини України Олег Сенцов Українці в полоні РФ Україна – Росія Заручники
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