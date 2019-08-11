Про протести у Москві, нову владу та сім'ю: Олег Сенцов написав нового листа

Незаконно засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов написав листа російській правозахисниці Тетяна Щур, у якому висловився на підтримку акцій протесту в Росії.

Він написав, що йому зараз гостро не вистачає інформації, зазначивши, що по російському телебаченні мало висвітлюють протести, повідомляє "Укрінформ".

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"Він пише в підтримку московських протестувальників. Ще – дякує тим, хто його підтримує. Також Олег турбується про те, щоб не забували про інших політв'язнів", – розповіла Щур про лист Сенцова.

За її словами, Сенцов хвилюється про рідних, про дочку, яка вступає до школи в Києві.



Олег Сенцов з донькою Аліною

Відчувається, що Сенцов дуже сподівається на нову владу. Відлуння про переговори Зеленського з Путіним до Ямалу доходять через ТВ,

– зазначила правозахисниця.

Вона також додала, що Сенцов реагує на повідомлення з гумором, розуміє, наскільки все спотворено подається в російських медіа.

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Як Олег Сенцов став політв’язнем?

10 травня 2014 року Сенцова разом з активістом Олександром Кольченком затримали в окупованому Криму. Російські окупанти звинуватили їх у підготовці терактів. У 2015 році міжнародний правозахисний центр "Меморіал" визнав Сенцова політичним в'язнем. А вже через кілька тижнів його засудили до 20 років позбавлення волі у колонії суворого режиму, Кольченка – до 10 років.



Зауважимо, що разом з Сенцовим і Кольченком були затримані також українці Геннадій Афанасьєв та Олексій Чирній. Афанасьєва у 2016 році обміняли і він повернувся додому, а Чирній досі перебуває у російській колонії.



У 2018 році Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх політв'язнів Кремля. Голодування тривало 145 днів, але політв’язень змушений був його припинити через загрозу примусового годування. Сенцов також написав заповіт на творчість у разі смерті.