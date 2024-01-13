Война заставила их одеть форму солдат: в боях за Украину погибли два металлурга из Запорожья

В боях против российских оккупантов на фронте погибли два сотрудника Запорожского завода ферросплавов. Собственно, военнослужащие Сергей Давидцев и Валерий Митрофанов.

Оба бойца в гражданской жизни работали горновыми в плавильном цехе №1 Запорожского завода ферросплавов. Трагическое известие сообщили в пресс-службе Запорожского завода ферросплавов.

Смотрите также Могла ли экс-замгенпрокурора Колинько умереть от удушения: что сказали в полиции

Отвага и жертвенность воинов-металлургов

На предприятии отметили, что, к сожалению, узнали о гибели своих бойцов с большой задержкой – их нет в живых уже полгода.

Валерий Митрофанов стал в рады ВСУ в августе 2022 года, был стрелком в десантно-штурмовых войсках. Известно, что он воевал на сложнейших направлениях, жизнь оборвалась в бою во время минометного обстрела.

Каждый из них строил планы на будущие, однако широкомасштабное вторжение врага заставило их надеть военную форму, взять в руки оружие и защитить родную землю,

– говорится в сообщении завода.

Сергей Давидцев присоединился к ВСУ в феврале 2023 года, служил гранатометчиком. Коллеги защитника отметили, что в боях на самом сложном направлении он проявил свою несокрушимость и закаленность.

"Снова и снова платят своей жизни наши Герои – мужественные защитники Украины. Они были настоящими металлургами – крепкими духом людьми", – добавили на заводе.

Лучшие гибнут за Украину

Назарий Керницкий, 37-летний защитник из Ивано-Франковска, погиб в районе Авдеевки. Он был награжден отличием от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за мужество и героизм. Назарий воевал в составе 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Сергей Огарков, 51-летний защитник, погиб на Бахмутском направлении. Он был известен в спортивном сообществе как ярый поклонник футбольного клуба "Шахтер", за который играет его сын Николай. Сергей имел позывной "Шахтер" и защищал Украину на одном из самых горячих участков фронта. Его семья родом из Доброполья, а сын Николай является перспективным футболистом.

Роман Ряжских, 27-летний журналист и выпускник Львовского национального университета имени Ивана Франко, ушел на войну в сентябре 2023 года. Он был ранен 4 января и скончался в больнице 6 января. Роман был активным участником общественной жизни и имел поддержку своего факультета, собиравшего средства на экипировку перед его отъездом на фронт.

Предприятие, где работали павшие Герои, выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Также редакциявыражает невероятную скорбь из-за этой новости. Вечная и светлая память защитникам.