Война заставила их одеть форму солдат: в боях за Украину погибли два металлурга из Запорожья
Источник:Запорожский завод ферросплавов
В боях против российских оккупантов на фронте погибли два сотрудника Запорожского завода ферросплавов. Собственно, военнослужащие Сергей Давидцев и Валерий Митрофанов.
Оба бойца в гражданской жизни работали горновыми в плавильном цехе №1 Запорожского завода ферросплавов. Трагическое известие сообщили в пресс-службе Запорожского завода ферросплавов.
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Отвага и жертвенность воинов-металлургов
На предприятии отметили, что, к сожалению, узнали о гибели своих бойцов с большой задержкой – их нет в живых уже полгода.
Валерий Митрофанов стал в рады ВСУ в августе 2022 года, был стрелком в десантно-штурмовых войсках. Известно, что он воевал на сложнейших направлениях, жизнь оборвалась в бою во время минометного обстрела.
Каждый из них строил планы на будущие, однако широкомасштабное вторжение врага заставило их надеть военную форму, взять в руки оружие и защитить родную землю,
– говорится в сообщении завода.
Сергей Давидцев присоединился к ВСУ в феврале 2023 года, служил гранатометчиком. Коллеги защитника отметили, что в боях на самом сложном направлении он проявил свою несокрушимость и закаленность.
"Снова и снова платят своей жизни наши Герои – мужественные защитники Украины. Они были настоящими металлургами – крепкими духом людьми", – добавили на заводе.Предприятие, где работали павшие Герои, выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Также редакция 24 Канала выражает невероятную скорбь из-за этой новости. Вечная и светлая память защитникам.
Лучшие гибнут за Украину
- Назарий Керницкий, 37-летний защитник из Ивано-Франковска, погиб в районе Авдеевки. Он был награжден отличием от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за мужество и героизм. Назарий воевал в составе 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.
- Сергей Огарков, 51-летний защитник, погиб на Бахмутском направлении. Он был известен в спортивном сообществе как ярый поклонник футбольного клуба "Шахтер", за который играет его сын Николай. Сергей имел позывной "Шахтер" и защищал Украину на одном из самых горячих участков фронта. Его семья родом из Доброполья, а сын Николай является перспективным футболистом.
- Роман Ряжских, 27-летний журналист и выпускник Львовского национального университета имени Ивана Франко, ушел на войну в сентябре 2023 года. Он был ранен 4 января и скончался в больнице 6 января. Роман был активным участником общественной жизни и имел поддержку своего факультета, собиравшего средства на экипировку перед его отъездом на фронт.