Россия убила жену и сына: Сергей Гайдаржи встретился со спикером Палаты представителей в США
Источник:Ирина Геращенко
Сергей Гайдаржи во время российской атаки на Одессу потерял жену и четырехмесячного сына. На днях мужчина встретился со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.
Сергей Гайдаржи рассказал Джонсону историю гибели его жены Анны и сына Тимофея. Женщина была дочерью пастора.
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Очень правильный шаг. С трагической предысторией. Молодой одессит, который потерял жену и маленького сына во время российских атак, попал на встречу со спикером Конгресса Джонсоном. Тот отличается консерватизмом и набожностью,
– написала Ирина Геращенко.
Мир должен слышать правду
Народный депутат подчеркнула, что конгрессмены должны видеть и слышать трагедии конкретных людей. Каждый день промедления с оружием против зла становится усилением этого же зла и приводит к новым жертвам.
Уверена, что свидетельства жертв российской агрессии, священников, которые расскажут о разрушенных храмах, родителей, потерявших детей – именно та эмоциональные тяжелая правда, которую мы должны доносить миру,
– добавила Геращенко.
Российский удар по Одессе 2 марта
- В ночь на 2 марта Россия в очередной раз атаковала Одессу. Тогда она направила на город ударные дроны-камикадзе. Один из них попал в многоэтажку и полностью разрушил подъезд.
- В результате атаки "Шахедами" по многоэтажке погибла Анна Гайдаржи и ее сын Тимофей. Муж Анны с дочкой были в другой комнате, поэтому им удалось спастись.
- Тимофею исполнилось 4 месяца совсем недавно, а именно – 20 февраля. В частности, в декабре 2023 его мама Анна Гайдаржи отпраздновала 31 год.
- По словам Владимира Зеленского, погибших детей может быть больше, поскольку пока союзники медлят и теряют время на политические распри, украинцы гибнут и на фронте, и в тылу. Среди них – дети.