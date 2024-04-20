Россия убила жену и сына: Сергей Гайдаржи встретился со спикером Палаты представителей в США

20 апреля 2024, 21:37
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Ирина Геращенко

Сергей Гайдаржи во время российской атаки на Одессу потерял жену и четырехмесячного сына. На днях мужчина встретился со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.

Сергей Гайдаржи рассказал Джонсону историю гибели его жены Анны и сына Тимофея. Женщина была дочерью пастора.

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Очень правильный шаг. С трагической предысторией. Молодой одессит, который потерял жену и маленького сына во время российских атак, попал на встречу со спикером Конгресса Джонсоном. Тот отличается консерватизмом и набожностью,
– написала Ирина Геращенко.

Мир должен слышать правду

Народный депутат подчеркнула, что конгрессмены должны видеть и слышать трагедии конкретных людей. Каждый день промедления с оружием против зла становится усилением этого же зла и приводит к новым жертвам.

Уверена, что свидетельства жертв российской агрессии, священников, которые расскажут о разрушенных храмах, родителей, потерявших детей – именно та эмоциональные тяжелая правда, которую мы должны доносить миру,
– добавила Геращенко.

Российский удар по Одессе 2 марта

  • В ночь на 2 марта Россия в очередной раз атаковала Одессу. Тогда она направила на город ударные дроны-камикадзе. Один из них попал в многоэтажку и полностью разрушил подъезд.
  • В результате атаки "Шахедами" по многоэтажке погибла Анна Гайдаржи и ее сын Тимофей. Муж Анны с дочкой были в другой комнате, поэтому им удалось спастись.
  • Тимофею исполнилось 4 месяца совсем недавно, а именно – 20 февраля. В частности, в декабре 2023 его мама Анна Гайдаржи отпраздновала 31 год.
  • По словам Владимира Зеленского, погибших детей может быть больше, поскольку пока союзники медлят и теряют время на политические распри, украинцы гибнут и на фронте, и в тылу. Среди них – дети.

Автор: Поліна Буянова