Был прокурором по делу Гонгадзе: на фронте погиб воин Сергей Ярмоленко

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб украинский военный Сергей Ярмоленко. В мирной жизни он был прокурором по делу об убийстве Георгия Гонгадзе.

Сергей Ярмоленко был юристом. В частности, он занимался адвокатской деятельностью.

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Что известно о погибшем воине

Сергей Ярмоленко встал на защиту государства с первых дней полномасштабного вторжения. Он служил в составе 207 батальона 241 бригады территориальной обороны Шевченковского района Киева.

Позже Сергей участвовал в боях в Донецкой области. Он был младшим лейтенантом в роте огневой поддержки.

Кстати, в 2022 году Сергея наградили отличием президента "За оборону Украины".

В мирной жизни мужчина занимался адвокатской деятельностью, был координатором направления международного сотрудничества Экспертного комитета по вопросам развития сферы искусственного интеллекта при Министерстве цифровой трансформации. Также Сергей занимался бегом и участвовал в благотворительных марафонах.

У погибшего бойца осталась жена и маленькая дочь. С защитником попрощаются на Майдане Незалежности 14 сентября и 15 сентября – в Виннице.

Погибший Сергей Ярмоленко / фото из соцсетей

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