Был прокурором по делу Гонгадзе: на фронте погиб воин Сергей Ярмоленко
Источник:Совет адвокатов и КГКА Винницкой области
В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб украинский военный Сергей Ярмоленко. В мирной жизни он был прокурором по делу об убийстве Георгия Гонгадзе.
Сергей Ярмоленко был юристом. В частности, он занимался адвокатской деятельностью.
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Что известно о погибшем воине
Сергей Ярмоленко встал на защиту государства с первых дней полномасштабного вторжения. Он служил в составе 207 батальона 241 бригады территориальной обороны Шевченковского района Киева.
Позже Сергей участвовал в боях в Донецкой области. Он был младшим лейтенантом в роте огневой поддержки.
Кстати, в 2022 году Сергея наградили отличием президента "За оборону Украины".
В мирной жизни мужчина занимался адвокатской деятельностью, был координатором направления международного сотрудничества Экспертного комитета по вопросам развития сферы искусственного интеллекта при Министерстве цифровой трансформации. Также Сергей занимался бегом и участвовал в благотворительных марафонах.
У погибшего бойца осталась жена и маленькая дочь. С защитником попрощаются на Майдане Незалежности 14 сентября и 15 сентября – в Виннице.
Погибший Сергей Ярмоленко / фото из соцсетей
Болезненные потери Украины
- В Одессе в последний путь 8 сентября провели Героя Бориса Чубина. Он был бойцом 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.
- На фронте погиб 21-летний защитник Александр Наумов. Боец был командиром 2-й самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона.
- Также на войне погиб украинский военный и волонтер Евгений Савельев с позывным "Добрый". Он получил тяжелое ранение на фронте 28 августа.