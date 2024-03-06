Россияне теряют милитарную морскую мощь, – Черник об уничтожении корабля "Сергей Котов"

Украинский дрон 5 марта поразил российский корабль "Сергей Котов", который мог быть носителем ракет "Калибр". Также на судне был бортовой вертолет Ка-29.

Также на борту должны были находиться примерно 80 членов экипажа. Известно, что погибло 7 оккупантов, 6 ранены, а судьба еще 52-х – неизвестна. Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник сказал 24 Каналу, что личный состав, который находился на корабле, также пошел на дно, и это что очень важно.

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Наносим чувствительные удары

Общий интеллектуальный потенциал россиян очень снижается, поэтому они не могут полноценно и качественно готовить экипажи на свои корабли.

Россияне теряют милитарную морскую мощь в акватории Черного моря. До начала этой войны они считались самой большой силой. А то, что страна, которая не имеет полноценного морского флота, по большому счету, не только достигла паритета, но и наносит чувствительные удары, это невероятно хорошая новость,

– отметил военный эксперт.

Малый ракетный корабль проекта 22160 типа "Василий Быков" является самым новым, его полноценно достроили в 2022 году. Есть интересная деталь: на нем были установлены немецкие двигатели компании MTU. Получается, что россияне не могут самостоятельно построить полноценные двигатели.

Имеет определенный запас прочности

На корабле "Сергей Котов" было 8 пусковых установок для ракет "Калибр", следовательно, россияне не смогут уже ими обстреливать Украину. "Калибр" – чувствительная ракета, ее дальность нанесения удара – до 2,5 тысячи километров, боевая часть – от 250 до 450 килограммов.

Относительно развеивания технологической мощности оккупантов. Корабль "Сергей Котов" имел артиллерийское вооружение – систему "Жало" на основе крупнокалиберного пулемета КПВТ и штатные пулеметы 72 калибра. Однако они не смогли справиться с украинским беспилотником Magura V5.

Он довольно большой: длина – 5 метров, ширина – 1,5 метра. Россияне не смогли его вычислить ни в каких режимах: ни радиолокационном, ни тепловизионном. Это еще раз подтверждает: то, что в стратегическом смысле россияне называли "могучей силой", движется к деградации,

– заметил он.

В то же время, военный эксперт считает, что не надо этот успех привязывать к стратегической победе Украины. Театр военных действий – морской и сухопутный – абсолютно между собой не соизмеримы.

"Не забываем, что стоимость этого корабля – 65 миллионов долларов. Поэтому чем больше утопим их лома, тем лучше. Однако результаты этой войны по настоящему будут решаться исключительно в сухопутной части. Здесь наш противник еще имеет определенный запас прочности", – объяснил Петр Черник.

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