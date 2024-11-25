Президент назвал нового начальника Сумской МВА: что известно о Сергее Кривошеенко
Владимир Зеленский назначил нового начальника Сумской городской военной администрации. Сергей Кривошеенко сменил Алексея Дрозденко.
25 ноября 2024 года президент Украины подписал распоряжение, которым назначил Сергея Кривошеенко на должность начальника Сумской МВА. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на его распоряжение.
Смотрите также Ночью ГУР и Силы обороны атаковали ряд важных объектов оккупантов
Что известно о новом начальнике Сумской городской военной администрации
Ранее эту должность занимал Алексей Дрозденко, который занимал ее с ноября 2023 года и был уволен на основании нового распоряжения.
Сергей Кривошеенко родом из Донецка, он имеет три высших образования: инженерное, юридическое и экономическое. В 2022 году он окончил Запорожский национальный университет. До этого назначения, с августа 2024 года, Кривошеенко работал заместителем Алексея Дрозденко, получив опыт работы на руководящих должностях.
Последние назначения президента
- Владимир Зеленский назначил Василия Боднара новым послом Украины в Польше.
- Президент 19 сентября изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего, введя в ее состав четырех новых лиц. В состав Ставки вошли Александр Камышин, Алексей Кулеба, Андрей Сибига и Герман Сметанин. Из состава Ставки был выведен бывший Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
- Недавно Зеленский назначил временного исполняющего обязанности председателя Закарпатской областной государственной администрации. Так, временным главой Закарпатской ОГА стал Билецкий Мирослав.