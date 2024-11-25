Президент назвал нового начальника Сумской МВА: что известно о Сергее Кривошеенко

Владимир Зеленский назначил нового начальника Сумской городской военной администрации. Сергей Кривошеенко сменил Алексея Дрозденко.

25 ноября 2024 года президент Украины подписал распоряжение, которым назначил Сергея Кривошеенко на должность начальника Сумской МВА. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на его распоряжение.

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Что известно о новом начальнике Сумской городской военной администрации

Ранее эту должность занимал Алексей Дрозденко, который занимал ее с ноября 2023 года и был уволен на основании нового распоряжения.

Сергей Кривошеенко родом из Донецка, он имеет три высших образования: инженерное, юридическое и экономическое. В 2022 году он окончил Запорожский национальный университет. До этого назначения, с августа 2024 года, Кривошеенко работал заместителем Алексея Дрозденко, получив опыт работы на руководящих должностях.

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