Было всего 27: во время освобождения Благодатного погиб воин из Хмельницкой области
Война, к сожалению, продолжает забирать лучших защитников. Недавно стало известно, что погиб военный ВСУ Сергей Квасун, родом из Хмельницкой области.
Герою навсегда осталось 27 лет. Он был стрелком-оператором егерского батальона.
Важно Во время выполнения спецзадания погиб 27-летний разведчик Руслан Шеремет
Что известно о погибшем воине
Сергей Квасун – 1996 года рождения. Он родом из города Нетишин на Хмельнитчине.
Мужчина служил в рядах 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша. Он был старшим стрелком-оператором второго егерского батальона.
К сожалению, жизнь Сергея оборвалась во время освобождения Благодатного 10 июня – он получил минно-взрывную травму.Обратите внимание! На Юге есть продвижение на двух направлениях от 300 до 1 500 метров. 10 июня наши войска деоккупировали населенные пункты Благодатное и Макаровка.
С грустью сообщаем, что 10 июня в результате несовместимой с жизнью минно-взрывной травмы в районе населенного пункта Благодатное (Донецкая область) погиб старший солдат Сергей Квасун,
– написали в Нетешинском городском совете.
Болезненные потери Украины
- Недавно во время выполнения специального задания погиб украинский разведчик Руслан Шеремет. Герою было 27 лет.
- 7 июня Украина понесла невосполнимую потерю, ведь захватнические войска отобрали жизнь у воина Сергея Довганя. Ему только недавно исполнилось 38 лет.
- Также на войне с российскими оккупантами погиб украинский воин Сергей Зелинский. Военный погиб 4 июня под Бахмутом Донецкой области.
- В Донецкой области погиб 36-летний воин из Волыни Владимир Вавелюк. Боец был матросом морской пехоты и получил минометное ранение, которое было не совместимым с жизнью.
- Также в Донецкой области погиб 21-летний сын банковского эксперта Андрея Онистрата Остап.
- Кроме того, под Бахмутом погиб 50-летний Николай Бомко. Герой являлся штаб-сержантом, главным сержантом 1-го взвода оперативного назначения 8 роты оперативного назначения. Он защищал Украину вместе с двумя сыновьями.