Было всего 27: во время освобождения Благодатного погиб воин из Хмельницкой области

Война, к сожалению, продолжает забирать лучших защитников. Недавно стало известно, что погиб военный ВСУ Сергей Квасун, родом из Хмельницкой области.

Герою навсегда осталось 27 лет. Он был стрелком-оператором егерского батальона.

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Что известно о погибшем воине

Сергей Квасун – 1996 года рождения. Он родом из города Нетишин на Хмельнитчине.

Мужчина служил в рядах 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша. Он был старшим стрелком-оператором второго егерского батальона.

К сожалению, жизнь Сергея оборвалась во время освобождения Благодатного 10 июня – он получил минно-взрывную травму.

На Юге есть продвижение на двух направлениях от 300 до 1 500 метров. 10 июня наши войска деоккупировали населенные пункты Благодатное и Макаровка.

С грустью сообщаем, что 10 июня в результате несовместимой с жизнью минно-взрывной травмы в районе населенного пункта Благодатное (Донецкая область) погиб старший солдат Сергей Квасун,

– написали в Нетешинском городском совете.

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