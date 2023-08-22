Путина – не будет: на саммит БРИКС в Йоханнесбург прилетел Лавров

На саммит стран БРИКС 22 августа, который будет проходить в городе Йоханнесбург в Южно-Африканской Республике, прибыл глава российского МИДа Сергей Лавров. Он примет участие в этой встрече вместо российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщают российские СМИ. Сам Путин отказался от своего визита еще в конце июля 2023 года, передает 24 Канал.

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Лавров прибыл в ЮАР на саммит БРИКС

Российские пропагандисты отметили, что министр иностранных дел страны Сергей Лавров прибыл в ЮАР, где состоится саммит БРИКС. В аэропорту Йоханнесбурга его встретили народными плясками народов Южно-Африканской Республики.

Лаврова в ЮАР встретили танцами возле аэропорта: смотрите видео

Следует отметить, что на эту встречу раньше должен был поехать диктатор Путин. Однако поскольку Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест, то его передвижение по странам мира стало ограниченным. Именно поэтому президент страны-агрессорки отправил своего верного приспешника.

Лавров прибыл на саммит БРИКС вместо Путина: смотрите видео

Почему Путин не смог поехать на саммит БРИКС в ЮАР

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта 2023 года выдал ордер на арест Владимира Путина. Это означает, что все страны-ратификаторы Римского устава, застававшего МКС, должны задержать диктатора, если он прибудет в одну из этих стран.

В то же время Путина пригласили лично посетить саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике. После выдачи ордера это государство должно было задержать Путина, поскольку оно ратифицировало Римский устав.

Также генеральный секретарь правящей партии ЮАР Фикиле Мбалула намекал Путину, что ему не стоит ехать на саммит. Ведь Южная Африка является членом МКС.

В ЮАР также пообещали задержать Путина, если он лично посетит государство. Так, министерство юстиции ЮАР обратилось за ордером на арест Путина.

В конце концов, президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса 19 июля подтвердил, что Путин не будет лично присутствовать на саммите БРИКС. Вместо него на саммит поедет глава МИД России Сергей Лавров.

БРИКС – межгосударственное объединение, альянс пяти стран, которые развиваются, с самой большой площадью: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.