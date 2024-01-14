Полгода считали пропавшим без вести: в бою под Авдеевкой погиб разведчик Сергей Марченко

Еще один украинский защитник вернулся домой на щите. Вблизи Авдеевки погиб разведчик Сергей Марченко, которому было 40 лет.

На этот раз горькая грусть войны черным крылом коснулась Диканской общины Полтавской области. К сожалению, война продолжает уносить жизни лучших граждан.

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Гибель еще одного воина

В ходе ведения боевых действий в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой области 12 июля 2023 года погиб Сергей Марченко. Сергей мобилизован 19 марта 2022 года, после чего он служил разведчиком разведывательной роты. Мужчине было 40 лет – родился 27 октября 1983 года в Диканской общине.

О гибели военнослужащего стало известно только недавно. Почти пол года он считался без вести пропавшим.

Трудно найти слова, невозможно залечить боль и горечь от потери родного, близкого человека. Но пусть доброе, светлое воспоминание о нашем Герое станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти родных, близких, друзей, боевых собратьев, всех, кто знал его, любил и чтил,

– написали в Диканской общине.

Также в родном обществе защитника отметили, что время и место прощания с погибшим воином будут сообщены дополнительно.

Потери Украины в войне

Защищая страну от окупантов, погиб известный дельтапланерист Илья Тарасюк. Лишь недавно он присоединился к обороне Украины в рядах ВСУ, однако его жизнь оборвала вражеский дрон.

Свою жизнь за страну отдал герой из Хмельницкой области Роман Ряжских, которому было всего 27 лет Герой отправился защищать родную землю от врага в сентябре 2023 года. Известно, что несколько дней до отъезда Романа на фронт его родной факультет журналистики Львовского университета имени Ивана Франко собирал средства на экипировку.

От рук оккупантов в районе Авдеевки Донецкой области погиб 37-летний Назарий Керницкий. Герой был отмечен "Золотым Крестом" Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и медалью "За оборону Авдеевки".

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким Героя Украины. Низко кланяемся за его подвиг в противостоянии русской агрессии.